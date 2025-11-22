Dan ‘manita de gato’ a 3 líneas del Metrobús: ¿Qué estaciones cerrarán y a partir de cuándo?

El Metrobús de la Ciudad de México informó el viernes que llevará a cabo trabajos de mantenimiento en al menos tres líneas del sistema de transporte y que ya comenzó la primera etapa de cierres de estaciones.
A través de un comunicado, el Metrobús indicó que se trata de mejoras periódicas al sistema que ayudarán a las personas usuarias del sistema de transporte.
¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán para mantenimiento?
Los cierres escalonados aplicarán en estaciones seleccionadas de las Líneas 1, 2 y 5, informó el Metrobús.
El organismo precisó que todas las intervenciones se realizarán únicamente en puntos donde sea indispensable suspender el servicio para efectuar maniobras de obra, retiro de materiales y adecuaciones internas.
Estaciones de la Línea 1 cerradas:
Línea 1
Ambos sentidos por mantenimiento:
- Deportivo 18 de Marzo - Del 24 al 26 de noviembre
- Revolución - 24 y 25 de noviembre
- Nuevo León - 25 y 26 de noviembre
- Río Churubusco - 25 y 26 de noviembre
- Euzkaro - 26 y 27 de noviembre
- Doctor Gálvez - 26 y 27 de noviembre
- Plaza de la República - 27 y 28 de noviembre
- La Piedad - 27 y 28 de noviembre
Línea 2
Estaciones cerradas en ambos sentidos por mantenimiento mayor
- Iztacalco - 19 de noviembre al 5 de diciembre
- Rojo Gómez - del 24 al 28 de noviembre
Esta última estación tendrá mantenimiento nocturno, por lo que cerrará a las 10:00 de la noche.
Línea 5
Estaciones cerradas con dirección a Río de los Remedios:
- 5 de Mayo - 24 de noviembre
- El Coyol - 24 de noviembre
- San Juan de Aragón - 25 de noviembre
- Talismán - 25 de noviembre
- Oriente 101 - 26 de noviembre
- Río Consulado - 26 de noviembre
- Preparatoria 3 - 27 de noviembre
- Río Guadalupe - 27 de noviembre
- Victoria - 28 de noviembre
- Río Santa Coleta - 28 de noviembre
Estaciones cerradas con dirección a Preparatoria 1:
- Río Consulado - 1 de diciembre
- Oriente 101 - 1 de diciembre
- Talismán - 2 de diciembre
- San Juan de Aragón - 2 de diciembre
- El Coyol - 3 de diciembre
- 5 de Mayo - 3 de diciembre
- Río Santa Coleta - 4 de diciembre
- Victoria - 4 de diciembre
- Río Guadalupe - 5 de diciembre
- Preparatoria 3 - 5 de diciembre
¿A partir de cuándo serán los cierres?
El programa de mantenimiento se desarrollará del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.
El Metrobús advirtió que algunas estaciones requerirán cierres nocturnos previos al corte total del servicio para realizar diagnósticos técnicos.
Durante ese periodo, las estaciones involucradas no ofrecerán servicio hasta que concluyan los trabajos.
¿Qué trabajos realizará el Metrobús?
Según el comunicado, las labores incluyen:
- Retiro de herrerías y soportes
- colocación de nuevo mobiliario, cortinas y vidrios
- Trabajos de instalación eléctrica e iluminación
El objetivo es cumplir con estándares de seguridad y calidad, además de mejorar la experiencia de viaje de la población usuaria.
El organismo reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso por ofrecer un transporte público accesible, seguro y de calidad, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales.