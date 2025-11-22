Dan ‘manita de gato’ a 3 líneas del Metrobús: ¿Qué estaciones cerrarán y a partir de cuándo?

Los cierres escalonados aplicarán en estaciones seleccionadas de las Líneas 1, 2 y 5, informó el Metrobús. (Foto: Cuartoscuro)

El Metrobús de la Ciudad de México informó el viernes que llevará a cabo trabajos de mantenimiento en al menos tres líneas del sistema de transporte y que ya comenzó la primera etapa de cierres de estaciones.

A través de un comunicado, el Metrobús indicó que se trata de mejoras periódicas al sistema que ayudarán a las personas usuarias del sistema de transporte.

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán para mantenimiento?

Los cierres escalonados aplicarán en estaciones seleccionadas de las Líneas 1, 2 y 5, informó el Metrobús.

El organismo precisó que todas las intervenciones se realizarán únicamente en puntos donde sea indispensable suspender el servicio para efectuar maniobras de obra, retiro de materiales y adecuaciones internas.

Estaciones de la Línea 1 cerradas:

Línea 1

Ambos sentidos por mantenimiento:

Deportivo 18 de Marzo - Del 24 al 26 de noviembre

Revolución - 24 y 25 de noviembre

- 24 y 25 de noviembre Nuevo León - 25 y 26 de noviembre

Río Churubusco - 25 y 26 de noviembre

- 25 y 26 de noviembre Euzkaro - 26 y 27 de noviembre

Doctor Gálvez - 26 y 27 de noviembre

- 26 y 27 de noviembre Plaza de la República - 27 y 28 de noviembre

La Piedad - 27 y 28 de noviembre

Línea 2

Estaciones cerradas en ambos sentidos por mantenimiento mayor

Iztacalco - 19 de noviembre al 5 de diciembre

Rojo Gómez - del 24 al 28 de noviembre

Esta última estación tendrá mantenimiento nocturno, por lo que cerrará a las 10:00 de la noche.

Línea 5

Estaciones cerradas con dirección a Río de los Remedios:

5 de Mayo - 24 de noviembre

El Coyol - 24 de noviembre

- 24 de noviembre San Juan de Aragón - 25 de noviembre

Talismán - 25 de noviembre

- 25 de noviembre Oriente 101 - 26 de noviembre

Río Consulado - 26 de noviembre

- 26 de noviembre Preparatoria 3 - 27 de noviembre

Río Guadalupe - 27 de noviembre

- 27 de noviembre Victoria - 28 de noviembre

Río Santa Coleta - 28 de noviembre

Estaciones cerradas con dirección a Preparatoria 1:

Río Consulado - 1 de diciembre

Oriente 101 - 1 de diciembre

- 1 de diciembre Talismán - 2 de diciembre

San Juan de Aragón - 2 de diciembre

- 2 de diciembre El Coyol - 3 de diciembre

5 de Mayo - 3 de diciembre

- 3 de diciembre Río Santa Coleta - 4 de diciembre

Victoria - 4 de diciembre

- 4 de diciembre Río Guadalupe - 5 de diciembre

Preparatoria 3 - 5 de diciembre

¿A partir de cuándo serán los cierres?

El programa de mantenimiento se desarrollará del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.

El Metrobús advirtió que algunas estaciones requerirán cierres nocturnos previos al corte total del servicio para realizar diagnósticos técnicos.

Durante ese periodo, las estaciones involucradas no ofrecerán servicio hasta que concluyan los trabajos.

¿Qué trabajos realizará el Metrobús?

Según el comunicado, las labores incluyen:

Retiro de herrerías y soportes

colocación de nuevo mobiliario, cortinas y vidrios

Trabajos de instalación eléctrica e iluminación

El objetivo es cumplir con estándares de seguridad y calidad, además de mejorar la experiencia de viaje de la población usuaria.

El organismo reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso por ofrecer un transporte público accesible, seguro y de calidad, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales.