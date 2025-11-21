Falla eléctrica ‘paraliza’ Línea 12 del Metro: Desalojaron pasajeros; servicio quedó restablecido

El Metro no informó cuánto tardará la revisión del sistema eléctrico ni cuándo abrirán de nuevo las estaciones cerradas. (Foto: Especial)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó este viernes que la Línea 12 del Metro quedó detenida momentáneamente por una revisión del sistema eléctrico; sin embargo, una hora después, informó que el servicio se había restablecido.

¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro este viernes?

A través de redes sociales, el Metro indicó que la revisión obligó a interrumpir la operación y desalojar trenes en el tramo elevado de la Línea con dirección a Tláhuac.

Usuarios reportaron que las unidades se quedaron sin energía y que fueron guiados a las escaleras de emergencia para desalojar la estación Olivos.

Aunque el Metro señaló que personal técnico trabaja para restablecer el servicio “a la brevedad”, la falla generó caos vial en varias avenidas y saturación en la demanda de transporte alterno, pues miles de usuarios quedaron varados.

Reanudan servicio en estaciones de la Línea 12

Una hora después de anunciar el cierre de algunas estaciones de la Línea 12 del Metro, el Sistema de Transporte Colectivo informó que el servicio ya se había reanudado.

“Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 12, tras concluir la revisión al sistema eléctrico. Todas las estaciones permanecen abiertas y en operación”, iindicó a través de redes sociales.

¿Qué estaciones de la Línea 12 del Metro estaban cerradas?

De forma oficial, el Metro indicó que la Línea 12 operó de manera parcial:

De Olivos a Tláhuac

De Atlalilco a Mixcoac

No había servicio entre Atlalilco y Olivos, en ambos sentidos.

La institución pidió a los pasajeros no bajar a las vías y seguir las indicaciones del personal de seguridad, mientras continúan los trabajos de diagnóstico y reparación.

“Nuestro equipo trabaja para restablecer el servicio a la brevedad”, señaló a través de un mensaje en X.

Usuarios denuncian afectaciones y buscan rutas alternas

Usuarios del Metro en redes sociales criticaron que la Línea 12 del Metro esté fallando y señalaron que la falta de energía provocó retrasos prolongados y que muchos pasajeros tuvieron que descender del tren mediante pasillos de emergencia.

Esta situación derivó en una alta demanda de transporte público en avenidas como Tláhuac y Periférico.

También acusan que aunque el Metro señala que dos estaciones son las que están cerradas, se trata de afectaciones en toda la Línea 12.

El Metro no informó cuánto tardará la revisión del sistema eléctrico ni cuándo abrirán de nuevo las estaciones cerradas.