Metro ‘amanece lento’: Usuarios de las Líneas 3, 8 y B reportan retrasos de 15 minutos

Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en las Líneas 3, 7, 8, B y A del Metro este 21 de noviembre. (@Pozolitos_8/X)

El servicio del Metro, luego del desfile por el 20 de noviembre y la marcha de la Generación Z, mantiene algunas modificaciones en la Línea 2.

Desde el inicio de las operaciones, el Sistema Colectivo de Transporte Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecería cerrada hasta nuevo aviso, las alternativas para llegar a la zona centro de la capital era por Pino Suárez y Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

¿Qué está pasando en las Líneas 3, 7, 8, B y A del Metro?

Las modificaciones en la Línea 2 no fueron el único inconveniente para los cientos de usuarios que utilizan el Metro para moverse por la Ciudad de México.

Tras el inicio de las operaciones, usuarios reportaron complicaciones en el avance de los trenes en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

De acuerdo con los comentarios de una persona inconforme, esperaron al menos 13 minutos en la terminal de Indios Verdes sin que un tren saliera con dirección al sur. Aparentemente, no ocurrió algún fallo en el servicio, pero la administración del Metro no pudo explicar la ineficiencia.

“Terminal Indios Verdes dirección Universidad, más de 13 minutos parado. Se ve que se andan riendo bien chido en su oficina”, escribió.

Otra de las rutas que habitualmente recibe críticas por el deficiente servicio que ofrecen a la gente durante la hora pico es la Línea B (Ciudad Azteca - Buenavista).

En redes sociales se hicieron varios comentarios para negativos por el servicio, principalmente por las contantes paradas que hacían los trenes luego de llegar a una estación, una práctica muy común a la que apodaron “hacer base”.

“Más de 5 minutos para avanzar y para colmo haces base (...) aunque salga uno con tiempo siempre es lo mismo con tu servicio en Línea B”, fue uno de los comentarios por el servicio.

A la par, la Línea 7 (El Rosario - Barranca del Muerto), algunos usuarios expresaron su inconformidad porque tuvieron que esperar al menos 15 minutos en las estaciones con dirección El Rosario sin que pasara un tren.

Además, la gente seguía entrando a los andenes en espera de un tren y era más complicado el paso para la cantidad de personas que intentaban utilizar este método de transporte.

En tanto, usuarios acusaron que en la Línea A (Pantitlán - La Paz) y en la Línea 8, que corre de Garibaldi - Constitución de 1917, se interrumpió el servicio por varios minutos, sin que se les diera alguna razón al respecto.

Para las 7:00 horas, la afluencia en la mayoría de las Líneas era alta y supuestamente los tiempos de espera por tren era de 6 minutos.