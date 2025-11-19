¿Qué sabemos de ‘Los Negros’, grupo delincuencial que extorsiona a microbuseros en la CDMX?

En el paradero de Indios Verdes, autoridades identificaron a un grupo delincuencial que extorsiona a choferes.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres personas, quienes presuntamente son integrantes de una célula delictiva que se dedica a la extorsión.

Según las autoridades, los sujetos detenidos forman parte del grupo delincuencial ‘Los Negros’, quienes operan en el norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Los detenidos son Mauricio ‘N’, Ramsés ‘N’ y Edwin ‘N’. Las averiguaciones indican que la célula delictiva en la CDMX se dedica a la extorsión: exigen dinero a los operadores de rutas del transporte público a cambio de no causarles daño.

¿Quiénes son ‘Los Negros’ y cómo operan en la CDMX?

Al respecto de los tres detenidos, autoridades de la CDMX informaron que realizaron indagatorias, al recibir denuncias ciudadanas sobre delitos de extorsión en la alcaldía GAM.

Así, los oficiales realizaron vigilancias fijas y móviles en la avenida Insurgentes Norte, de la colonia Residencial Zacatenco, en la GAM. Ahí, observaron a tres sujetos que llegaron al sitio y, de manera agresiva, se dirigieron a los operadores de las unidades de transporte de pasajeros en la zona para exigirles un cobro.

Los policías realizaron una revisión de seguridad a los sujetos y hallaron dinero en efectivo, seis dispositivos telefónicos y una libreta; asimismo, fueron identificados por los denunciantes.

Debido a ello, fueron detenidos Mauricio, Ramsés y Edwin ‘N’. Uno de ellos tiene 18 años de edad, indicó la autoridad.

‘Los Negros’ son una banda delincuencial, la cual se dedica al cobro de cuotas a los operadores de ruta de transporte que van del paradero de Indios Verdes y Martín Carrera, en la alcaldía GAM, hacia el Estado de México. Los sujetos de este grupo piden una cantidad semanal a los transportistas para evitar asaltos y daños a los camiones.

¿Qué grupos criminales operan en Ciudad de México?

El mapa criminal de la Ciudad de México, actualizado en 2025, indica que hay al menos 62 organizaciones delictivas que operan en la capital. Algunas de ellas son cárteles que operan a nivel nacional y tienen células en la CDMX, mientras que otros solo están presentes a nivel local.

Entre las organizaciones menores que operan nivel local están Los Montachoques, Las Panteras, Los Boguetos, Gota a Gota, Los Bonitos, Los Richis, Los Gordos, La banda de Valle Gómez, La Madame, Los Albacetes y El Ave Satanás, entre otras.

Sin embargo, también hay ‘brazos’ del Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua, Cártel Nuevo Imperio, Cártel Independiente de Acapulco, Los Tanzanios, Los Balta o La Familia Michoacana.