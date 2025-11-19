Línea B del Metro ‘va gateando’: Usuarios reportan retrasos de hasta 12 minutos

Una avería en la Línea A y B provocó retrasos por varios minutos; cientos de usuarios criticaron el mal servicio y la falta de información. (@cristobalcruzd2/X)

El servicio del Metro avanza a “paso de bebé” sobre la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, y presenta retrasos de hasta 12 minutos.

Luego del inicio de operaciones del principal método de transporte para moverse al interior de la capital de México, usuarios reportaron el lento avance y las paradas constantes de los trenes en las estaciones a las que llegaban.

Usuarios reportaron estas inconsistencias desde las 6:00 horas; supuestamente, los trenes se detenían varios minutos luego de llegar a una estación. Aunque la afluencia era moderada, había poco espacio para que más personas subieran. A este tipo de incidente la gente le llama “hacer base” de los trenes.

Casi una hora después de los primeros reportes de fallas en el servicio de la Línea B, la administración señaló que las complicaciones se debían a la revisión de un tren, pero prometió que pronto se regularía.

“Línea B qué pedo, va lenta, está haciendo base cada estación, no digan que es por gente, ya que está tranquilo”; “Estamos parando en cada estación de la Línea B, se queda parado más de 5 minutos, ni aunque salga temprano”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios inconformes.

¿Qué pasa en las Líneas A, 2 y 3 del Metro de CDMX?

Otras de las rutas que presentaron complicaciones este miércoles fueron la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz; la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad; y la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

De acuerdo con los reportes de los usuarios, “no hay trenes” en la Línea 3, pues esperaron hasta 15 minutos sin la oportunidad de abordar el transporte y dirigirse a su destino.

Algunas personas reprocharon que, aun tomando precauciones y saliendo antes, el deficiente servicio les complica desplazarse en la Ciudad de México.

“¿Qué pasó en la L3, dirección Universidad? Llevo más de 10 min esperando. No importa lo temprano que salga, siempre me retraso aquí”, comentó una persona.

Algo similar ocurrió en la Línea 2, donde los usuarios esperaron varios minutos sin que pasara un tren con dirección a Cuatro Caminos.

Por último, en la Línea A, usuarios reportaron que el personal solicitó desalojar un tren en la estación Acatitla. La administración aseguró que fue por la revisión a un tren.

Para las 7:00 horas la afluencia era alta en la mayoría de las estaciones y el tiempo promedio era de 6 minutos en todas las rutas.