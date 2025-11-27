Cierres en la Línea 1 del Metrobús: ¿Qué estaciones suspenderán el servicio y cuándo?

El sistema de transporte Metrobús de la CDMX anunció este jueves el inicio de la segunda etapa de cierres escalonados de estaciones debido a los trabajos de mantenimiento en la Línea 1.

De acuerdo con un comunicado oficial, los trabajos implican el retiro de herrerías y soportes antiguos, la nueva instalación de mobiliario, vidrios y cortinas, así como actualizaciones en la instalación eléctrica y los sistemas de iluminación de las estaciones.

Debido a la naturaleza de estos trabajos, los cuales no pueden llevarse a cabo mientras hay servicio, se implementará un cronograma escalonado de cierres temporales. El plan contempla que durante dos semanas (del 1 al 16 de diciembre de 2025) varias estaciones dejen de operar.

Te contamos cuáles son las fechas de los cierres programados y qué estaciones del Metrobús dejarán de operar temporalmente en la primera quincena de diciembre.

¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metrobús estarán cerradas en diciembre?

Las estaciones de la Línea 1 del Metrobús que suspenderán servicio en esta segunda etapa son:

Nápoles - 1 de diciembre .

. Nápoles / La Raza / El Chopo - 2 de diciembre .

. La Raza / El Chopo / Colonia del Valle / Teatro de los Insurgentes - 3 de diciembre .

. Colonia del Valle / Teatro de los Insurgentes / Manuel González / Reforma - 4 de diciembre .

. Manuel González / Reforma / José María Velasco / La Joya - 5 de diciembre .

. José María Velasco / La Joya - 6 de diciembre .

. Olivo / La Bombilla - 8 de diciembre .

. Olivo / La Bombilla / Buenavista II / Hamburgo - 9 de diciembre .

. Buenavista II / Hamburgo / Altavista / Parque Hundido - 10 de diciembre .

. Altavista / Parque Hundido / Durango / Chilpancingo - 11 de diciembre .

. Durango / Chilpancingo - 12 de diciembre .

. Sonora / Ciudad de los Deportes - 15 y 16 de diciembre.

El Metrobús también implementó cierres escalonados en las líneas 2 y 5 del sistema de transporte, afectando un total a 30 estaciones entre las tres líneas.

Cierres en la Línea 2 del Metrobús

Iztacalco - del 19 de noviembre al 5 de diciembre.

- del 19 de noviembre al 5 de diciembre. Rojo Gómez - del 24 al 28 de noviembre.

Cierres en la Línea 5 del Metrobús

Dirección Río de los Remedios:

Victoria y Río Santa Coleta: cierre el 28 de noviembre.

Dirección Preparatoria 1: