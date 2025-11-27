Cierres en la Línea 1 del Metrobús: ¿Qué estaciones suspenderán el servicio y cuándo?

El sistema de transporte Metrobús de la CDMX anunció este jueves el inicio de la segunda etapa de cierres escalonados de estaciones debido a los trabajos de mantenimiento en la Línea 1.
De acuerdo con un comunicado oficial, los trabajos implican el retiro de herrerías y soportes antiguos, la nueva instalación de mobiliario, vidrios y cortinas, así como actualizaciones en la instalación eléctrica y los sistemas de iluminación de las estaciones.
Debido a la naturaleza de estos trabajos, los cuales no pueden llevarse a cabo mientras hay servicio, se implementará un cronograma escalonado de cierres temporales. El plan contempla que durante dos semanas (del 1 al 16 de diciembre de 2025) varias estaciones dejen de operar.
Te contamos cuáles son las fechas de los cierres programados y qué estaciones del Metrobús dejarán de operar temporalmente en la primera quincena de diciembre.
¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metrobús estarán cerradas en diciembre?
Las estaciones de la Línea 1 del Metrobús que suspenderán servicio en esta segunda etapa son:
- Nápoles - 1 de diciembre.
- Nápoles / La Raza / El Chopo - 2 de diciembre.
- La Raza / El Chopo / Colonia del Valle / Teatro de los Insurgentes - 3 de diciembre.
- Colonia del Valle / Teatro de los Insurgentes / Manuel González / Reforma - 4 de diciembre.
- Manuel González / Reforma / José María Velasco / La Joya - 5 de diciembre.
- José María Velasco / La Joya - 6 de diciembre.
- Olivo / La Bombilla - 8 de diciembre.
- Olivo / La Bombilla / Buenavista II / Hamburgo - 9 de diciembre.
- Buenavista II / Hamburgo / Altavista / Parque Hundido - 10 de diciembre.
- Altavista / Parque Hundido / Durango / Chilpancingo - 11 de diciembre.
- Durango / Chilpancingo - 12 de diciembre.
- Sonora / Ciudad de los Deportes - 15 y 16 de diciembre.
El Metrobús también implementó cierres escalonados en las líneas 2 y 5 del sistema de transporte, afectando un total a 30 estaciones entre las tres líneas.
Cierres en la Línea 2 del Metrobús
- Iztacalco - del 19 de noviembre al 5 de diciembre.
- Rojo Gómez - del 24 al 28 de noviembre.
Cierres en la Línea 5 del Metrobús
Dirección Río de los Remedios:
- Victoria y Río Santa Coleta: cierre el 28 de noviembre.
Dirección Preparatoria 1:
- Río Consulado y Oriente 101 - cierre el 1 de diciembre.
- Talismán y San Juan de Aragón - cierre el 2 de diciembre.
- El Coyol y 5 de mayo - cierre el 3 de diciembre.
- Río Santa Coleta y Victoria - cierre el 4 de diciembre.
- Río Guadalupe y Preparatoria - cierre el 5 de diciembre.