Agricultores y transportistas activan ‘alerta máxima’ en CDMX: Advierten bloqueos si no les cumplen demandas

Agricultores amenazan con bloqueos en la CDMX si no cumplen sus demandas.

“Basta de mesas vacías y sin soluciones”. Campesinos y transportistas amenazaron nuevamente con bloqueos e impusieron la alerta máxima en la Ciudad de México en caso de que no se cumplan sus demandas.

Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) llamara a “privilegiar los acuerdos” y no hacer bloqueos en carreteras, el Movimiento Agrícola Campesino, así como otras organizaciones de agricultores, advirtieron que volverán a bloquear las carreteras en temporada navideña.

Con videos realizados con Inteligencia Artificial (IA), las organizaciones de agricultores hicieron un especial llamado a la Ciudad de México, ya que, en caso de que las negociaciones no les favorezcan, volverán a las calles.

“¡Alerta máxima en CDMX! Vamos con fuerza, pero firmes buscamos la solución al problema agrario de todos los agricultores", escribió el Movimiento Agrario Campesino en su cuenta de Facebook.

En caso de que no exista una solución definitiva a lo que llamaron una “crisis agraria”, habrá nuevamente un paro nacional, por ello, “los próximos días son cruciales”.

A estas exigencias también se suman los transportistas, ya que Jeannette Chumacero, de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), expuso que, según los trabajadores, las extorsiones presuntamente vienen de las autoridades en ciertos casos.

Por ello, el descontento continúa a pesar de que transportistas y agricultores llegaron a un acuerdo a finales de noviembre.

Con ello, es posible que se realicen bloqueos en carreteras durante navidad y año nuevo, a menos de que las negociaciones sean favorables para ambos gremios.

¿Qué respondió Gobernación ante los posibles bloqueos de transportistas y agricultores?

La Segob llamó al diálogo a transportistas y agricultores con el objetivo de evitar bloqueos; sin embargo, la postura de los trabajadores es continuar con las movilizaciones en caso de que no se cumplan sus demandas, entre ellas, mayor seguridad para los transportistas en carreteras.

La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez recordó los apoyos al campo desde que comenzó este Gobierno, y aseguró que "hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan“.

Además, recordó a los agricultores los apoyos entregados por el Gobierno, como: