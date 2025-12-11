Transportistas y agricultores anuncian más bloqueos en carreteras la próxima semana: ‘No puede esperar’

Los transportistas y agricultores estarían preparando un nuevo bloqueo antes de terminar el año.

Habrá un nuevo bloqueo carretero antes de que termine el año, según advirtieron transportistas y agricultores.

El cierre de las carreteras ocurrirá la próxima semana, pero todavía no se ha precisado la fecha exacta de las protestas.

“Nosotros estamos preparando movilizaciones para la semana que entra, vamos a ponernos de acuerdo con la ANTAC y decidir cuándo iniciamos el nuevo paro nacional”, dijo Eraclio Rodríguez, líder de productores agrícolas en Chihuahua, en entrevista con Azucena Uresti.

Rodríguez denunció falta de atención de las autoridades, entre ellas la Secretaría de Agricultura, y aseguró que las afectaciones también alcanzan a los transportistas.

‘No hay ningún acuerdo con el gobierno’

Eraclio Rodríguez agregó que ante la falta de acuerdos con el gobierno también se realizará la toma de casetas en puentes internacionales.

David Estévez, líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), agregó que no hay respuestas satisfactorias para el sector agrícola ni para transportistas.

Ambos líderes precisaron que como parte del acuerdo se estableció que no se abandonarán y permanecerán juntos en las luchas y protestas.

Desde finales de noviembre, la ANTAC advirtió que si sus demandas no eran atendidas por la Secretaría de Gobernación, los bloqueos continuarían en las siguientes semanas.

Estévez agregó que, desde la llegada de Morena a la Presidencia, hace siete años, se incrementó el número de retenes policiales para extorsionar a transportistas.

“Los policías estatales y municipales están invadiendo jurisdicción federal. La única facultada es la Guardia Nacional”, señaló. “El hartazgo también es por la corrupción”.

¿Cuáles son las exigencias de los transportistas y agricultores?

Una de las propuestas de los transportistas es que haya paraderos seguros para descansar, debido a que no es posible hacerlo con la inseguridad en las carreteras.

Además, los transportistas exigieron un documento para prohibir a policías estatales y municipales instalar retenes en carreteras.

Otra de las solicitudes es la instalación de una oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que se especialice en robos al transporte público.

Mientras que para los agricultores, las exigencias son las siguientes:

Retirar un millón de toneladas de sorgo , para sacarlas del mercado.

, para sacarlas del mercado. Retirar también un millón de toneladas de trigo y que se venda a 6 mil 500 la tonelada.

Retirar del mercado 17 millones de toneladas de maíz para que se libere el mercado.

De esta forma, los agricultores piden que se impongan precios fijos en los productos debido a que el Gobierno de México tiene la oportunidad de crear una reserva de alimentos, según información de NMás.