La banca vuelve a la normalidad

Después de varios años en los que los bancos parecían no conocer otra ruta que la de las utilidades récord, mayo confirma que el ciclo comenzó a cambiar.

Emilio Romano (Ilustración de Lorena Martínez)

La caída de 4.2 por ciento real en las ganancias del sistema bancario, reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no debería interpretarse como una señal de alarma, sino como el reflejo de una economía que avanza a menor velocidad y de una política monetaria que empieza a regresar a niveles más normales, algo que invariablemente se refleja en las ganancias.

Durante casi tres años, las elevadas tasas de interés fueron un extraordinario aliado para la banca. Cada incremento decidido por Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, ampliaba el margen financiero de las instituciones. Ahora ocurre exactamente lo contrario: conforme Banxico reduce la tasa de referencia, esos márgenes comienzan a estrecharse.

A ello se suma una economía que simplemente ya no está creciendo al ritmo esperado. El propio secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, ha reconocido que la actividad económica enfrenta un entorno complejo y que hasta el último trimestre de este año es cuando estaríamos viendo un cambio. Cuando empresas y familias solicitan menos crédito, o lo hacen con mayor cautela, el negocio bancario inevitablemente se desacelera.

Por eso no sorprenden los resultados de los bancos que operan en el país y que forman parte de la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano. Y en donde BBVA México, que dirige Eduardo Osuna, sigue encabezando el sistema con utilidades por 24 mil 95 millones de pesos, aunque registró una disminución anual de 7 por ciento. Banorte, bajo el liderazgo de Marcos Ramírez Miguel, volvió a demostrar la consistencia de su modelo al incrementar sus ganancias 2.6 por ciento, mientras que Santander México, encabezado por Felipe García Ascencio, reportó un crecimiento de 13 por ciento.

El caso que más llamó la atención fue Banamex. La institución dirigida por Edgardo del Rincón elevó sus utilidades 70.8 por ciento alcanzando 9 mil 252 millones de pesos y colocándose como el cuarto banco con mayores ganancias del país, una muestra de que su nueva etapa como banco independiente comienza a reflejarse en los números y que hay que seguir.

Pero quizá el dato más importante pasó casi desapercibido. La cartera de crédito siguió creciendo y superó los 8 billones de pesos, con un avance anual de 2.4 por ciento, el mejor desde finales de 2025. Es decir, el crédito no se detuvo; simplemente dejó atrás el ritmo extraordinario que acompañó la recuperación pospandemia y el periodo de tasas elevadas.

Los banqueros saben que este escenario era previsible. Nadie esperaba que las utilidades siguieran creciendo indefinidamente cuando el costo del dinero baja y la economía pierde fuerza. Lo interesante será observar cómo responderán ahora: más competencia por clientes, mayor eficiencia operativa, digitalización y productos especializados serán indispensables para sostener la rentabilidad.

En realidad, el sistema financiero mexicano está entrando a una etapa mucho más sana: la de ganar dinero por hacer mejor banca y no únicamente porque las tasas de interés jugaron a su favor; ahora si que prestar más y contribuir a impulsar la economía.

Rieles que empiezan a moverse

Andrés Lajous (Ilustración de Lorena Martínez)

Si algo había generado dudas desde que Andrés Lajous asumió la responsabilidad de coordinar el ambicioso plan ferroviario del Gobierno Federal era si los proyectos dejarían pronto la etapa de los anuncios para entrar a la de las adjudicaciones y la construcción, ya que todo en general va lento, y los números no mienten.

Ahora parece que se está por fin viendo la luz al final del túnel, ya que en el sector carretero se ven indicios de buenas noticias como ya escribía sobre Coahuila, y ahora con el fallo otorgado al consorcio encabezado por Grupo HYCSA para diseñar y construir seis estaciones del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo es una señal de que, al menos en este frente, las tareas empiezan a avanzar.

Es una obra en donde serán más de 3 mil 600 millones de pesos de inversión para estaciones que conectarán General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo, dentro de un corredor ferroviario de casi 400 kilómetros.

Aunque, según estiman una demanda cercana a siete millones de pasajeros al año y alrededor de tres mil empleos directos durante la etapa más intensa de construcción, habrá que esperar cuando realmente esté en operación.

Eso sí, el proyecto une tres estados que concentran buena parte del músculo industrial del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además del acceso al principal puerto terrestre de comercio con Estados Unidos.

El reto es demostrar que México puede volver a construir infraestructura ferroviaria moderna con calendarios, licitaciones transparentes y ejecución eficiente. Ahí entra el sector privado, y es que empresas como Grupo HYCSA aportan experiencia en infraestructura pesada, pero también aumentan la responsabilidad. Al menos hoy, las señales son positivas.

Dos mujeres, dos historias, dos Méxicos

En México, dos mujeres ocuparon los titulares esta semana, pero por razones que retratan realidades completamente distintas.

Ruth González Silva (Ilustración de Lorena Martínez)

Por un lado está Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Su intención de buscar la gubernatura abre, otra vez, el debate sobre las dinastías políticas y la concentración del poder. Más allá de que la ley termine permitiéndolo o no, el costo político será alto.

Y quizás sea cierto lo de su trayectoria política y sus capacidades, pero que un mismo grupo familiar busque mantener el control de un estado es algo que ya se vivió antes y que fue lo que criticaron, y por lo que llegaron al poder. Ese será un tema que inevitablemente llegará a los partidos, a los tribunales y a la opinión pública.

En el extremo opuesto aparece María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, que ayer salió libre, porque decidió otorgarle el perdón tras un episodio de violencia familiar y aquí, conviene guardar distancia de los juicios fáciles. Quienes nunca han vivido una relación marcada por el miedo, la dependencia económica o la presión emocional difícilmente pueden comprender las razones detrás de una decisión así.

Miles de mujeres en México retiran denuncias o conceden el perdón, no porque la violencia desaparezca, sino porque sus circunstancias suelen ser mucho más complejas que un expediente judicial.

Dos esposas, dos escenarios y dos decisiones. Una participa en la disputa por el poder; la otra enfrenta una batalla profundamente personal y muy dolorosa.

Dos historias que seguirán en los medios, la primera merece escrutinio y seguimiento político. La segunda, respeto, empatía y la exigencia de que las instituciones hagan su trabajo para proteger a las víctimas, aun cuando ellas, por las razones que sean, decidan perdonar.

Harbour invita a Zama

Gustavo Baquero (Ilustración de Lorena Martínez)

La británica Harbour Energy, que en México dirige Gustavo Baquero, publicó la invitación para participar en la licitación pública internacional para Ingeniería Básica de Diseño (FEED) e Ingeniería, Procura, Construcción e Instalación (EPCI), donde un contratista se encarga de las fases físicas hasta entregar la infraestructura operativa, y de Umbilicales, Ductos Ascendentes y Líneas de Flujo Submarinas (SURF), para el proyecto Zama.

La empresa del sector Oil & Gas, tiene contemplado invertir este sexenio alrededor de 10 mil millones de dólares para desarrollar el campo Zama, donde tiene el 32.2 por ciento, siendo el segundo socio más grande detrás de Pemex, y donde también están Grupo Carso y Talos Energy. El campo Zama fue descubierto en 2017 y tiene una reserva estimada de 750 millones de barriles. Un tema a seguir.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.