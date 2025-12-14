Antes de las vacaciones navideñas: ¿Cuándo está previsto el nuevo paro de campesinos y transportistas?

Las movilizaciones están previstas para después de la nueva reunión entre campesinos y representantes del gobierno federal durante la semana. [Fotografía. Cuartoscuro]

Si no se atienden sus demandas, campesinos y transportistas alistan acciones para presionar al gobierno federal antes del inicio de las vacaciones navideñas. Dirigentes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) llamaron a sus agremiados a mantenerse en alerta para llevar a cabo bloqueos carreteros durante esta semana.

A menos que las reuniones entre campesinos y transportistas con las autoridades federales del próximo martes 16 de diciembre concluyan con acuerdos concretos, están previstas nuevas movilizaciones carreteras para ese mismo día y, el miércoles 17, posibles cierres de puentes internacionales y aduanas.

La cita está programada para el mediodía y se llevará a cabo con el titular de la Secretaría de Agricultura. También participarán funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como representantes de las secretarías de Economía y Hacienda.

Baltazar Valdés, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmó que, tras una ríspida reunión con autoridades federales, el pasado 10 de diciembre, los productores decidieron levantarse de la mesa de diálogo. Señaló que el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, adoptó una postura cerrada ante las propuestas del movimiento, lo que generó inconformidad entre los asistentes.

De igual forma, aclaró que no existe plena confianza en que el encuentro arroje resultados favorables, por lo que llamó a los agremiados a acercarse a las carreteras desde temprana hora.

“Si de esa reunión no sale nada positivo en cuanto a nuestras propuestas, volveremos a tomar las carreteras, las aduanas, y esta vez se tiene la pretensión de también cerrar los puertos marítimos. Vamos a ocupar, compañeros, que nos organicemos para, como lo hemos hecho anteriormente, estar presentes en las casetas”, subrayó.

¿Cuáles son las demandas que plantean los campesinos y transportistas?

En redes sociales, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano difundió un documento en el que detalla sus principales demandas al gobierno federal, con el objetivo de evitar movilizaciones a nivel nacional.

Las organizaciones agrarias exigieron la salida de los granos básicos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) bajo el principio de seguridad alimentaria, al considerar que la liberalización de este mercado debilitó a los productores nacionales.

Plantearon que la bolsa de referencia de precios no debe seguir siendo la Bolsa de Chicago, sino que se fije conforme a las condiciones productivas nacionales.

Otra demanda central fue la implementación de una reserva alimentaria estratégica. Para ello, propusieron utilizar como respaldo el maíz, trigo, sorgo y frijol almacenado por productores, a fin de generar un bono de crédito que permita enfrentar los períodos de inestabilidad y cubrir costos mientras se regula el mercado.

En el documento, el Frente Nacional criticó las altas tasas de interés impuestas por el Banco de México (Banxico), las cuales —según afirmaron— dificultan el acceso a créditos para el sector primario.

Al respecto, sugirieron una política de financiamiento soberano con tasas bajas, basada en la emisión de deuda pública dirigida al crecimiento económico.

De igual forma, solicitaron reactivar los mecanismos de acopio y comercialización de granos, con precios justos pactados directamente con los productores. Con esto se busca reducir el intermediarismo de empresas transnacionales, garantizar el pago oportuno de las cosechas y mitigar la presión a la baja en los precios del mercado.

¿Cómo fue la última reunión entre campesinos y el gobierno federal?

Durante un mensaje difundido por Alberto Vizcarra, uno de los representantes del movimiento campesino, aseguró que las discusiones con funcionarios federales han sido tensas, pero que se lograron exponer a fondo las demandas estructurales del movimiento.

También advirtió que los productos nacionales enfrentan un panorama crítico debido a la caída de los precios internacionales y a la política de libre mercado impulsada por tratados como el T-MEC, por lo que es urgente redefinir las bases de la política agrícola nacional.

De igual forma, subrayó que las movilizaciones sólo se suspenderán si el gobierno toma decisiones firmes para revertir el abandono del campo mexicano.

“Estamos en el inicio de un proceso que nos puede llevar en las próximas semanas a una redefinición de la política económica de México... siempre y cuando el gobierno tome la decisión de romper con estos esquemas y apoyarse en la movilización de los productores”.