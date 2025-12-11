Transportistas y campesinos advierten qué fecha harían nuevos bloqueos carreteros si no hay acuerdo

La Secretaría de Agricultura ofreció una nueva reunión con transportistas y campesinos con la presencia de más dependencias de la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Economía. [Fotografía. Cuartoscuro]

Luego de otra reunión fallida con autoridades de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación, representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y otros colectivos campesinos amenazaron con retomar los megabloqueos carreteros debido a la falta de respuestas concretas en las mesas de negociación.

Eraclio Rodríguez, uno de los líderes del movimiento, afirmó que la reunión, que llevó a cabo el pasado 10 de diciembre, se extendió por más de siete horas sin que las autoridades ofrecieran soluciones a sus demandas.

De acuerdo con el dirigente campesino, las negociaciones se rompieron cuando el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, intentó delegar las peticiones de los productores a otras instancias, sin comprometerse a resolverlas directamente.

“Cuando presentamos los documentos, se transformó en ventanilla y dijeron que no tenían capacidad de resolver, que solo iban a tomar la propuesta y tramitarla ante otro responsable encargado”, comentó en entrevista para el Quadratín.

La Secretaría de Agricultura ofreció una nueva reunión para el martes 16 de diciembre a las 12:00 horas, con la presencia de más dependencias como Gobernación, Hacienda y Economía. Sin embargo, los líderes campesinos advirtieron que no confiarán y que se prepararán para movilizarse nuevamente.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas y agricultores?

Las principales exigencias de transportistas y agricultores incluyen mayor seguridad en las carreteras, precios justos para los productos del campo y el establecimiento de un fondo de reserva estratégica de alimentos.

Además, pidieron la retirada de un millón de toneladas de sorgo y una de trigo del mercado para estabilizar los precios, propuesta que no obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, señaló que participarán en la nueva mesa de diálogo, pero advirtió que “ya no confían” en las autoridades federales.

Además, aseguró que tanto transportistas como campesinos estarán listos para cerrar y bloquear carreteras si no se atienden sus demandas.

“Quiero decirlo muy claro, no vamos a confiar. Vamos a estar preparados en las carreteras, tanto el sector transportista como los campesinos, para que en caso de no tener una respuesta adecuada a nuestras peticiones, inmediatamente vamos a tomar acciones y vamos a volver a tapar las carreteras”, expresó Baltazar Valdez.

Eraclio Rodríguez confirmó que, si no hay acuerdos el próximo martes, se movilizarán ese mismo día o al día siguiente para bloquear carreteras y puentes internacionales en todo el país.

“Nada más vamos a ponernos de acuerdo entre todos los representantes de los estados para salir nuevamente a la manifestación. Tenemos que defender a nuestras familias y a nuestra producción”, concluyó Rodríguez.

Con información de Quadratín