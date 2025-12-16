¿Megabloqueo de transportistas y productores en Navidad y Año Nuevo?: Gobierno pide privilegiar acuerdos

Transportistas y productores ‘amenazan’ con un nuevo paro y bloqueos en carreteras en caso de que no se cumplan sus demandas, por lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a respetar los acuerdos ya existentes y no tomar las vialidades, casetas y aduanas.

A la espera de que terminen las negociaciones entre trabajadores y Gobierno este martes 16 de diciembre, es posible que en las próximas horas inicie una serie de bloqueos de transportistas y agricultores, esto a pesar de haber obtenido un acuerdo el jueves 27 de noviembre con el que terminaron las anteriores movilizaciones.

Como respuesta, la Segob dio a conocer parte de los resultados en la entrega de apoyos a los campesinos, así como a los transportistas, quienes exigen mayor seguridad en las carreteras.

“Hoy, a diferencia del pasado, los apoyos llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más los necesitan, fortaleciendo la producción y el bienestar de las comunidades rurales“, explicó Gobernación en un comunicado.

¿Viene paro de transportistas en Navidad y Año Nuevo?

En caso de que las negociaciones de transportistas y agricultores con Gobernación no llegue a buen puerto, es posible que a partir del 17 de diciembre comiencen bloqueos en carreteras de distintas partes del país.

Si estos bloqueos en carreteras se extienden podrían llegar a las próximas semanas, cuando se celebra la Navidad y Año Nuevo; sin embargo, las organizaciones de transportistas y agricultores aún no establecen condiciones.

Gobernación pide a transportistas ‘respetar acuerdos’

La Secretaría de Gobernación pidió a transportistas y agricultores “pribilegiar” los acuerdos obtenidos en el pasado, y con ello evitar los cierres en carreteras a partir del 17 de diciembre.

La dependencia, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, reiteró que están abiertos al diálogo con el objetivo de construir acuerdos en beneficio del sector, además de que llamaron a evitar bloqueos porque "estas acciones generan afectaciones a terceros y a la actividad económica“.

"De forma particular, apelamos a la solidaridad para no afectar a transportistas, empresas ni a nuestros paisanos que, en estas fechas, se trasladan por las carreteras para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas“, escribió Gobernación.

En el caso específico de los agricultores, Gobernación comentó algunas de las acciones en favor del Campo con ayuda de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: