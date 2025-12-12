La migración de la violencia y las soluciones que aún no intentamos

México vive un momento que puede confundir. Las cifras oficiales marcan una caída significativa en los homicidios, pero al mismo tiempo aumentan los ataques dirigidos contra autoridades municipales y cuerpos de seguridad locales.

No es un fenómeno aislado: basta recordar el coche bomba que estalló hace unos días frente a una comisaría en Michoacán, o los asesinatos selectivos de alcaldes en distintas regiones.

Son episodios que contrastan con la narrativa de mejoría que nos quieren presentar y que, lejos de ser excepciones, empiezan a revelar un patrón (y una racionalidad).

Ese aparente contraste —menos homicidios, más violencia dirigida o estratégica, si así la podemos llamar— no representa una contradicción. Lo que estamos observando es una migración de la violencia: de una violencia asociada a disputas territoriales hacia una violencia más calculada, orientada a disciplinar, intimidar y gobernar espacios locales.

La literatura especializada ha documentado este tránsito en distintos países. Cuando un grupo criminal se consolida, los enfrentamientos abiertos tienden a disminuir. Pero disminuyen porque dejan de ser necesarios.

Lo que sigue es un tipo de violencia más selectiva, menos visible en las estadísticas y más corrosiva para la vida pública, las instituciones y la democracia.

En México, esta migración tiene una característica clara: se despliega sobre el ámbito municipal. Es ahí donde las organizaciones criminales encuentran la mayor vulnerabilidad institucional y, al mismo tiempo, la mayor ganancia.

El municipio concentra espacios que resultan críticos para sus operaciones —policía local, obra pública, permisos, verificación, información cotidiana—, pero carecen de protección, recursos y soporte técnico. Cuando el crimen busca gobernanza, el municipio es el punto de entrada.

Frente a este fenómeno, el país sigue discutiendo con lentes diseñados para otra etapa de la violencia. La conversación pública continúa girando en torno a despliegues federales, indicadores agregados y reformas institucionales de larga maduración. Son piezas necesarias, sin duda, pero insuficientes. Si la violencia ha migrado, nuestras respuestas deben migrar también.

La primera tarea es reconstruir la autoridad local. No con la idea de trasladarles la responsabilidad de la seguridad, sino con la convicción de que un municipio sin protección institucional es un municipio disponible para intereses criminales.

Esto implica profesionalizar equipos, garantizar condiciones dignas, establecer protocolos de riesgo y ofrecer acompañamiento técnico real y continuo.

Otros países han aprendido que, cuando la violencia toma como objetivo al municipio, la protección de quienes ejercen gobierno local es un componente central de la política de seguridad. En México, esa conversación no ha ocurrido.

Un segundo cambio requiere mover nuestra estrategia hacia un plano regional. La violencia estratégica opera en corredores y zonas de influencia que rebasan límites administrativos. La respuesta no puede ser exclusivamente federal ni exclusivamente municipal.

Configurar mecanismos regionales de coordinación —con inteligencia compartida, agendas comunes y acciones conjuntas— permitiría al Estado operar con la misma lógica territorial que opera el crimen. Hoy esa simetría no existe.

La tercera línea tiene que ver con un tipo de profesionalización que el país no ha logrado consolidar: policías confiables, estables y protegidas por un verdadero servicio profesional de carrera. El despliegue militar puede contener momentos de crisis, pero no reduce la violencia estratégica.

Eso lo hacen policías con arraigo comunitario, con incentivos adecuados y con controles internos sólidos. México ha avanzado en algunos frentes, pero la distancia entre lo que necesitamos y lo que tenemos sigue siendo amplia.

Finalmente, debemos reconocer que la violencia estratégica surge también de mercados ilícitos que se han entrelazado con decisiones públicas locales: extorsión, cobro de piso, tala, minería ilegal, transporte irregular, tráfico de migrantes.

En muchos territorios son mercados regulados por organizaciones criminales ante la ausencia de capacidad estatal. Pensar en seguridad sin intervenir estos mercados es ignorar una parte central del problema.

La reducción de homicidios es una buena noticia, pero no debe llevarnos a conclusiones prematuras. La violencia que crece no es menos preocupante por ser selectiva; al contrario, erosiona silenciosamente la autoridad pública y condiciona la vida democrática desde su base. Nos muestra, con crudeza, que el municipio sigue siendo el nivel más desprotegido del Estado mexicano.

Si algo debería guiarnos es un tema sencillo: la seguridad se define en el territorio. Lo que no se construye desde abajo no puede sostenerse desde arriba.

La migración de la violencia nos obliga a revisar nuestras prioridades, a fortalecer las capacidades donde la violencia encuentra su punto de entrada y a diseñar políticas que respondan a la realidad que tenemos, no a la que solíamos enfrentar.

México no puede darse el lujo de responder con fórmulas del pasado a violencias del presente. La oportunidad está en reconocer la transformación, adaptarnos a ella y construir, por fin, instituciones capaces de responder al desafío.