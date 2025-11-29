Tragedia en NL: Explosión de casa donde almacenaban pirotecnia deja 3 muertos y más de 20 casas dañadas

Un incendio provocado por una explosión de pirotecnia dejo 3 muertos y al menos 20 casas con daños en Nuevo León. (Crédito: PC NL)

Un incendio provocado por la explosión de pirotecnia que presuntamente era almacenada en una casa dejó tres personas fallecidas y seis lesionados la noche del viernes en la colonia Los Olmos, en Pesquería, Nuevo León.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en un domicilio ubicado en Olmo Siberiano 510.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que, tras la explosión inicial, el fuego se extendió de forma rápida a varias casas, lo que generó un despliegue amplio de corporaciones estatales y municipales para controlar la situación.

Debido a la gravedad de los hechos, la casa de dos pisos que servía como almacén de juegos pirotécnicos se derrumbó en su totalidad, mientras que la vivienda contigua tuvo el mismo desenlace.

Una tercera residencia sufrió daños considerables y un colapso parcial.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, informó que, además de esas casas, hubo otros 19 domicilios que presentaron daños parciales debido a la onda expansiva y al avance del incendio.

¿Quiénes son las personas que resultaron lesionadas por el incendio en Pesquería, Nuevo León?

Los equipos de emergencia detallaron que seis personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones de diversa gravedad. Entre ellas se encuentra Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años, quien presenta traumatismo craneoencefálico y fracturas, y Jaime Martínez Ramírez, de 29 años, con contusiones en cráneo y una lesión ocular.

También resultaron lesionados tres menores: una niña de un año y seis meses; Luka Azael, de 3 años, con posible trauma ótico e intoxicación, y Krisna Alizee, de 16 años, con abrasiones en la cabeza.

Otra lesionada de gravedad es Dayra Jimena, de 15 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo el cuerpo y presentó pérdida del estado de alerta al momento de su atención.

“Ayuda, mi mamá, ayuden a mi mamá, está toda ensangrentada, mi hermana, ayúdenla”, se escuchaba a un menor mientras sale de la zona afectada.

Sobre las personas fallecidas, se informó que dos fueron localizadas sin vida en el lugar y una tercera víctima, identificada como Ingrid Daina, de 15 años, murió en el hospital mientras recibía atención médica.

Durante la madrugada, los cuerpos de auxilio lograron controlar los múltiples puntos de incendio y continuaron con labores de enfriamiento y remoción de escombros en las viviendas colapsadas para descartar riesgos adicionales.

En la zona trabajaron Protección Civil del Estado y de nueve municipios, junto con distintas corporaciones de bomberos, personal de la CFE, Agua y Drenaje, empresas de gas y la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a la magnitud del incidente.

Una fuente informó que revisaban los escombros de las casas derrumbadas para descartar la existencia de más víctimas mortales.