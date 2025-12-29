‘¿Se fue de vacaciones?’: Usuarios de la Línea 3 del Metro reportan retrasos de hasta 15 minutos

Usuarios del Metro reportan retrasos en la Línea 3 y otras complicaciones en las rutas 7 y B. (Cuartoscuro)

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México concentró críticas de cientos de usuarios que intentaron trasladarse mediante este sistema de transporte, pero los largos tiempos de espera complicaron su llegada al destino.

Poco después de las 6:00 horas, personas reportaron tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos para abordar un tren con dirección a Universidad.

Una avería en un tren, que fue retirado una vez que se hizo evidente la falla, provocó afectaciones en el servicio de la Línea 3 durante los siguientes minutos.

La situación incrementó la afluencia en varias estaciones sin que pasaran trenes; los convoyes estaban abarrotados y los retrasos se manifestaron ante la espera de quienes buscaban dirigirse al sur de la capital.

“No pasa el Metro dirección CU. 10 minutos en Balderas, ya está lleno el andén ¿Qué pasa”; “¿Qué show con la Línea 3? Voy a llegar tarde al trabajo”; “Buen día, 20 minutos esperando en Línea 3 y no llega ni un tren a Balderas”, fueron algunos de los comentarios que usuarios difundieron sobre el mal funcionamiento del Metro.

¿Qué pasa en las Líneas B y 7 del Metro de la CDMX hoy?

Otras líneas también registraron complicaciones. La Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, y la Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, enfrentaron molestias entre usuarios.

En la Línea B, la inconformidad se originó por el supuesto lento avance de los trenes entre estaciones. Usuarios señalaron constantes pausas que complicaban mantener un trayecto fluido.

“¿Por qué no avanza en Línea B del lado de Buenavista? ¿Qué está pasando? Más de 5 minutos parados en Neza y no avanza”, reclamó una usuaria.

La administración del Metro informó que los retrasos en el servicio de la Línea B se debían a la revisión de un tren.

En el caso de la Línea 7, la principal molestia fue el cierre de la estación Auditorio. Un día antes, las autoridades confirmaron que la estación de la línea naranja permanecería cerrada hasta nuevo aviso debido a trabajos de mejora en la infraestructura. El Metro recordó a los usuarios que pueden utilizar como alternativa las estaciones Polanco y Constituyentes.

A las 7:00 horas, el Metro reportó que la afluencia en la mayoría de las líneas era moderada y los tiempos de espera eran de poco más de cinco minutos, sin reportar alguna afectación mayor para el servicio.