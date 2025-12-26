‘Ni porque son vacaciones’: Trenes de Líneas 2, A y B del Metro CDMX se detienen en estaciones

Hay al menos tres líneas del Metro CDMX que registran retrasos este viernes. (@JrlcRisrose)

¿Te tocó trabajar este viernes 26 de diciembre? Toma precauciones porque aunque hay menos flujo de gente, el Metro CDMX opera con retrasos, según las quejas de los usuarios.

La Línea A es una de las que tienen servicio lento con aglomeraciones en las estaciones.

“Línea A, a pesar de ser periodo vacacional, el servicio es lento provocando la aglomeración en las estaciones, no hay vigilancia en ellas, cuántos llegaremos tarde por esta situación“, cuestionó una persona a través de redes sociales.

Usuarios también preguntan por qué dicha Línea nunca sale a tiempo y cómo es que no hay mejoras en el servicio a pesar de las constantes exigencias.

¿Qué pasa en las Líneas 2 y B del Metro CDMX?

Otra de las Líneas con problemas similares es la 2 donde los trenes se detienen con dirección a Cuatro Caminos.

“Linea 2 dirección cuatro caminos detenida en Revolución, ahora cual es el problema”, agregó un usuario.

En la Línea B también hay problemas por el servicio lento con dirección hacia Buenavista, y en este caso, los pasajeros incluso exigen saber qué ocurre para saber si toman otra alternativa de transporte.

“¿Por qué va haciendo base el metro? Dirección Buenavista... Lento", comentó una persona.

En ningún caso, el Metro dio información sobre problemas o inconvenientes en las Líneas.

Sin embargo, reportó que la afluencia va de baja a moderada en la mayoría de las Líneas, con tiempos de espera de 4 a 5 minutos.

La única excepción es la Línea A donde los tiempos de espera son de hasta 6 minutos.

¿Por qué el Metro CDMX abrirá bolsas y mochilas?

Como parte de las medidas especiales durante la época decembrina, el Metro CDMX informó que abrirá bolsas y mochilas como parte de un operativo especial.

Se trata del operativo Cero Pirotecnia que inició desde el 17 de diciembre y se mantendrá hasta el próximo 6 de enero.

Lo anterior debido a que está “estrictamente prohibido el ingreso, el transporte y la comercialización de material pirotécnico dentro de las instalaciones”.

Estas son las estaciones del Metro CDMX donde encontrarás los puntos de revisión: