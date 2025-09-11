‘¿Ahora, cuál es el pretexto?’ Usuarios del Metro CDMX reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea B

Nuevamente, la Línea B del Metro CDMX registra retrasos y marcha lenta de trenes este jueves 11 de septiembre.

La Línea B del Metro CDMX tiene retrasos de más de 8 minutos y con trenes que ‘hacen base’, según las quejas de los usuarios.

“Más de 8 minutos esperando en Neza de lado de Buenavista, que onda tío metro!! Ya despierta a tus conductores y que hagan su chamba“, expresó un usuario.

Los pasajeros cuestionan por qué los trenes se quedan detenidos en las estaciones y piden que en caso de algún incidente se informe para buscar alternativas de transporte.

“Ahora cuál es el pretexto metro que esté haciendo base en Ciudad Azteca? No está lloviendo!!!! Dejen de mentir con sus tiempos“, agregó un pasajero.

Trenes en la Línea 12 tardan en salir

En la Línea 12 también se registran retrasos con trenes que se detienen hasta por 10 minutos en cada estación.

“En la Línea 12 se tardan mucho en salir los trenes de Tláhuac, se están llenando mucho los andenes”, se quejó una persona.

Los usuarios reclaman que hay marcha lenta con dirección a Mixcoac, lo que ocasiona aglomeraciones.

Este tipo de problemas se extienden también a la Línea 7 donde los trenes se detienen en las estaciones.

Sin embargo, hasta ahora el Metro CDMX no ha informado acerca de algún problema.

¿Está abierta la Línea A del Metro CDMX?

Tras la explosión de una pipa cerca del puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, usuarios tienen la duda sobre si el transporte público opera con normalidad en la zona.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que tras atender la emergencia, se reabrieron todas las estaciones de la Línea A que ya funciona con normalidad.

Hasta el momento, no se registra algún retraso en la Línea A a pesar del percance de ayer.

En el reporte de las 7:00 horas, el STC detalló que las líneas con afluencia alta son la 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 5 a 6 minutos.

Al respecto, el Gobierno de la CDMX ha informado que esta línea será una de las que recibirá mantenimiento en los próximos meses.

En tanto, se realizan estudios para la intervención y posterior remodelación de la Línea A que va de Pantitlán a La Paz.

Por el momento, no se tiene previsto el cierre de la Línea; sin embargo, se analizará la forma de hacer el mantenimiento.