¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro? Usuarios reportan retrasos de 20 minutos

La Línea 12 del Metro CDMX está 'a reventar' por los retrasos de este martes en ambas direcciones. (@danavenegas31)

La Línea 12 del Metro CDMX tiene problemas este martes 26 de agosto, con andenes llenos debido al retraso de los trenes que tardan en llegar hasta 20 minutos.

Pasajeros compartieron fotos en redes sociales sobre las aglomeraciones que hay en distintas estaciones, entre ellas Tezonco, con dirección a Mixcoac.

"Línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, ¿adivinen quiénes no están trabajando?, correcto el STC, ¿creen que cuando se les ocurra mandar el tren nos subiremos y permitamos el libre cierre de puertas?, por supuesto que no, ineficientes como siempre“, fue la queja de una persona.

Sin embargo, hay quienes aseguran que las fallas ocurren en ambos sentidos de la ‘Línea Dorada’.

“¿Que pasa en la línea 12? Ya casi 10 minutos detenidos en Olivos con trenes en ambos sentidos“, cuestionó una persona.

Al respecto, el Metro CDMX respondió que se agiliza la marcha en la Línea 12 luego de que se retiró un tren para su revisión.

‘Puras fallas’ con la Línea 3 del Metro CDMX

Las fallas en el Metro CDMX se extienden a la Línea 3 que registra retrasos de hasta 30 minutos, según las quejas de los pasajeros.

“Línea 3 haciendo base como de 5-8 min por estación... Porque de avance lento no hay nada, va bien”, dijo un usuario.

La Línea B no es la excepción debido a que también hay problemas con dirección a Buenavista donde “los trenes no avanzan”.

Como parte de la desesperación de los pasajeros, aseguran que ahora no debería haber pretexto debido a que no hay lluvia como en otras ocasiones.

“Llevo más de 10 minutos en bosque de Aragón dirección Buenavista y no avanza el tren ¿qué está pasando?“, cuestionó un usuario.

En este caso, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no destacó alguna falla en la Línea, pero aseguró que se acelera la circulación de los trenes.

¿Qué sabemos de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Ante los constantes retrasos y fallas en la ‘Línea verde’ del Metro CDMX, los usuarios reclaman que haya un trabajo de remodelación para agilizar el servicio.

Sin embargo, dichos trabajos ocasionarían un cierre temporal, como ocurre con la Línea 1 del Metro.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que sí habrá un proceso de remodelación en la Línea 3 del Metro CDMX.

Sin embargo, dichas obras no ocurrirán en lo que resta de este año y tampoco se tiene la certeza de si iniciarán en 2026.

En tanto, la mandataria capitalina aseguró que se considera la opción de que los trabajos se realicen durante la noche para no afectar a los usuarios al ser una de las Líneas del Metro más utilizadas de la red de transporte.