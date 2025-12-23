MGMT, Kavinsky y más en el festejo de Año Nuevo en CDMX: Cartelera completa, horario y lo que debes saber

El festejo de Año Nuevo de la Ciudad de México fusionara géneros como el electro-pop, el techno y el synthwave. (Foto: EFE/Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Listo para vivir uno de los rave más grandes del mundo? Con muchas luces, DJ’s nacionales e internacionales y música a todo volumen se vivirán los festejos de Año Nuevo en la Ciudad de México.

Tal como sucedió el año pasado con la presentación del icónico sonidero Polymarchs, la avenida Paseo de la Reforma se convertirá en una enorme pasarela, en donde los ‘chilangos’ podrán bailar al ritmo de la música electrónica.

Y sí, será un auténtico rave, ya que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México prometió que habrá propuestas de electro-pop, techno, synthwave y experimentación electrónica.

¿Cuándo y a qué hora será el festejo de Año Nuevo?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el evento para celebrar el Año Nuevo será sobre la avenida Paseo de la Reforma, aunque es posible que el espectáculo de luces vuelva a ser en el Ángel de la Independencia.

El festejo por Año Nuevo se realiza el miércoles 31 de diciembre y la cita es a las 18:00 horas, aunque te recomendamos llegar con tiempo de anticipación, debido a que se espera una alta afluencia de personas.

Fecha : miércoles 31 de diciembre del 2025

: miércoles 31 de diciembre del 2025 Sede : avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México

: avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México Hora: 18:00 horas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anuncia festejo de Año Nuevo 2026 con un evento de música electrónica. (Cuartoscuro)

La entrada a este evento será completamente gratis, ya que el objetivo de la festividad es permitir “el libre acceso a la cultura y la apropiación del espacio público como lugar de encuentro para las artes y los públicos”.

MGMT y Kavinsky: ¿Quiénes estarán en el festejo de Año Nuevo?

La mandataria Clara Brugada explicó que al evento están invitados todo tipo de artistas de música electrónica, algunos de los cuales hacen fusiones interesantes como el tribal guarachero, debido a que el evento está pensado para todo el público.

Ten en cuenta que, aunque MGMT está confirmado, solo se presentarán con el DJ Set, por lo cual no verás a la banda completa tocando en el escenario, sino que escucharás una mezcla de canciones pregrabadas.

Clara Brugada compartió que la cartelera completa del evento será la siguiente:

MGMT DJ Set

Arca DJ Set

Ramiro Punte

Vel

Jehnny Beth

3Ballmty

Mariana Bo

Kavinsky Live

“Es la fiesta electrónica más grande del mundo. Ven a bailar que va a estar buenísima la fiesta, con muchas luces y diversión”, comentó Ana Francis Mor, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México en un video.

En una conferencia de prensa previa, la jefa de gobierno informó que en el evento además habrá: “bailarines y láseres a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma”, por lo que afirmaron que será la fiesta más grande de música electrónica.

Conciertos GRATIS en el Zócalo: ¿Cuándo y qué bandas darán show?

En caso de que ya tengas otros planes y te hayas quedado con ganas de escuchar música en vivo aún tienes oportunidades, ya que en los primeros días de enero podrás disfrutar de algunos conciertos gratuitos en el Zócalo.

Estos forman parte del Festival de las Luces de Invierno, una festividad que se extenderá hasta el 4 de enero y en donde se presentarán diferentes cantantes. A continuación te compartimos el calendario.