Los Askis y La Coreañera GRATIS en el Zócalo: ¿A qué hora inicia el concierto?

Los Askis llegan al Zócalo de la Ciudad de México previo a la celebración de su 30 aniversario en el Auditorio Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

¡Llegando está el carnaval quebradeño, mi cholita! Si no tienes planes para este martes, entonces podrías lanzarte a la serie de conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México que habrá hoy, en donde los estelares serán Los Askis.

Se trata de un show que forma parte del Festival de las Luces de Invierno, en el cual se presentarán diferentes artistas — a lo largo de diciembre y los primeros días de enero— de forma gratuita en la Plaza de la Constitución.

Y este martes la cartelera promete convertir la plancha del Zócalo en una fiesta de cumbia andina y sonidera, pues Los Askis compartirán el escenario con la acordeonista Abigail Pak, mejor conocida en redes sociales como ‘La Coreañera’.

¿A qué hora comienza el concierto de ‘La Coreañera’?

¿Te ponen un cumbión y ‘las patrullas se te mueven solas’, mamichulis? Si es así este es tu momento para sacar los prohibidos, ya que ‘La Coreañera’ estará en el Zócalo de forma gratuita.

Más allá de sus videos virales, Abigail Pak es una multiinstrumentista conocida por su manera de tocar el acordeón, quien nació en San Antonio Texas, pero creció en México y debutó como solista de piano en 2017 en el Carnegie Hall, Nueva York.

Además, es conocida por haber interpretado una pieza de cumbia con acordeón junto a la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México.

La Coreañera saldrá al escenario a las 6:15 de la tarde. (Foto: Captura de pantalla)

La ‘mamichulis mayor’, como se autodenomina ‘La Coreañera’, saldrá al escenario principal del Festival de las Luces de Invierno de la capital, es decir la plancha del Zócalo a las 6:15 de la tarde.

Horario : 6:15 de la tarde

: 6:15 de la tarde Dónde: plancha del Zócalo

Previo al concierto de ‘La Coreañera’, estarán otros artistas que se presentarán desde las 2:00 de la tarde entre los cuales están Coro Staccato, Malaria Dancing Club y Paz Quintana.

Los Askis GRATIS en el Zócalo: ¿A qué hora es el concierto?

Luego del show de Abigail Pak, saldrán al escenario uno de los grupos más icónicos en México: Los Askis, quienes combinan la música andina con la cumbia, para interpretar éxitos como ‘Vienes y te vas’.

Los Askis darán el espectáculo en el Zócalo de la Ciudad de México antes del concierto en el Auditorio Nacional que darán el próximo año, con el cual celebrarán su aniversario número 30.

Antes de llegar a quienes son en la actualidad, la banda de cumbia tocaba música latinoamericana y hacía combinaciones con otros géneros, pero después incluyeron los instrumentos andinos: “No pensábamos en que fuéramos a tener éxito”, dijeron en una entrevista de 1999 publicada en La Jornada.

A pesar de ello, se han consolidado como una de las agrupaciones más emblemáticas de México y ahora llegarán al Zócalo para armar una fiesta de cumbia andina. Los Askis saldrán al escenario a las 7:30 de la noche.

A qué hora: 19:30 horas

19:30 horas En dónde: Plaza de la Constitución

Si todavía te quedan ganas de ‘rasparle la suela’ a los tenis, entonces puedes quedarte después del show de Los Askis, debido a que la noche terminará con una presentación de Mosaico Sonidero a las 21:05 horas.

Concierto gratis en el Zócalo: ¿Qué sí y qué no llevar?

Aunque ahora la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no ha brindado indicaciones, en este tipo de eventos masivos se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, bolsas pequeñas o cangureras, impermeables, baterías para el celular y binoculares.

Lo que debes evitar a toda costa son bolsas de gran tamaño, objetos punzocortantes, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia.