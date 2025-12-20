(VIDEOS) ‘Lo siento BB’: Así fue la presentación de Julieta Venegas en concierto de Bad Bunny en CDMX

Julieta Venegas fue la invitada especial en el sexto concierto de Bad Bunny en CDMX.

‘No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche’, pero sucedió. Julieta Venegas fue la invitada especial del sexto concierto de Bad Bunny en México, realizado el 19 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

En días pasados, la cantante Julieta Venegas lanzó una ‘petición’ en redes sociales para ser una de las invitadas especiales en alguno de los shows del ‘Conejo Malo’ en la CDMX, la cual se le concedió en el antepenúltimo show.

Desde que la cantautora declaró que quería compartir escenario con Benito Martínez, las redes ‘estallaron’, pues la posibilidad era alta gracias a que tienen una colaboración lanzada en 2021. Sin embargo, su participación no se limitó a aquella pieza.

Julieta Venegas en el concierto de Bad Bunny CDMX 2025

Durante el sexto concierto de Bad Bunny en México, uno de los momentos más emocionantes, de acuerdo con los fanáticos del ‘Conejo Malo’, fue la aparición de Julieta Venegas en el escenario.

Antes de que se revelara con la invitada especial de la noche, pasaron en las pantallas el video de un hombre de la tercera edad que hablaba sobre sus memorias al visitar diferentes países, y entre ellas menciona una “muy especial” en México.

“Eran un solo corazón bailando, una sola voz cantando, y cada persona era como una estrella del cielo en la tierra, que mientras más cantaban, más brillaban. Experiencias como aquellas quisiera permanecer por siempre”. Aquel hombre se levanta y suenan los primeros segundos de ‘Lo siento BB:/’, tema de Julieta Venegas y Bad Bunny.

Los gritos de sus fanáticos eran inevitables. Julieta Venegas aparece sentada en el piano, cantando los primeros versos de la canción en la que comparten voz y que, precisamente, es coautoría de la artista originaria de Tijuana.

Julieta Venegas y Bad Bunny cantan ‘Lento’ en el Estadio GNP Seguros

Por si no era suficiente con una de las colaboraciones más esperadas en la gira, Julieta Venegas aprovechó para cantar ‘Lento’, uno de sus temas más populares.

En los clips que circulan a través de redes sociales, se le ve al cantante puertorriqueño emocionado por esta canción, quien la canta sin el micrófono para disfrutar de la interpretación de Julieta.

Hubo un par de ocasiones en las que Bad Bunny se animó a cantar en el micrófono esta canción, coreada por las más de 65 mil personas que acudieron a su sexta fecha.

Julieta Venegas remata cantando ‘Ojitos Lindos’ con Bad Bunny

La participación de Julieta Venegas no se limitó a estos temas, y para cerrar con broche de oro como invitada especial, cantó junto a Benito ‘Ojitos Lindos’.

Originalmente, ‘Ojitos Lindos’ es una colaboración entre Bad Bunny y Bomba Estéreo, dúo originario de Colombia. Sin embargo, al ser una voz femenina, Julieta Venegas cantó su propia versión.

“Y solo mírame con esos ojitos lindos / Que con eso yo estoy bien / Hoy he vuelto a nacer”, es una de las estrofas que se escucharon en voz de la tijuanense.

Julieta Venegas agradece a Bad Bunny invitación a su concierto

En redes sociales, la intérprete de ‘Me voy’ compartió algunas fotos con Bad Bunny en el backstage platicando y (posiblemente) ensayando los temas que interpretarían juntos por la noche.

"Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo, Bad Bunny", escribió Julieta después del concierto, con comentarios de cientos de fans que, aseguraron, fue la mejor noche de la gira de Bad Bunny hasta ahora.

El cantante originario de Puerto Rico tiene dos fechas pendientes en el Estadio GNP seguros de la CDMX: sábado 20 y domingo 21 de diciembre, en donde se esperan más invitados especiales y canciones sorpresa.