‘Voy a llevarte pa’ casa: Habilitan ‘Regresa seguro’ a conciertos de Bad Bunny en CDMX: Rutas y precio

Para los próximos conciertos de Bad Bunny en CDMX se habilitó el programa 'Regresa seguro a casa'.

Para que ‘tires más fotos’ a gusto, en los próximos conciertos de Bad Bunny en México el Gobierno de la CDMX habilitó el programa ‘Regresa seguro a casa’, con 9 rutas que cruzan toda la ciudad.

A través de redes sociales se dio a conocer que, de los ocho shows del ‘Conejo Malo’ en CDMX, en seis de ellos (porque los otros ya fueron) estará disponible este programa, que busca acercar a los asistentes a casa de una forma económica y segura.

Esta medida cuenta con el respaldo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, tal como ocurrió en el pasado con algunos festivales musicales o conciertos grandes, como el de Taylor Swift en 2023.

Se habilitó este programa para los próximos seis conciertos de Bad Bunny. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

‘Regresa seguro a casa’: Estas son las rutas de RTP, horarios y precio

El programa ‘Regresa seguro a casa’ estará disponible para los shows de Bad Bunny del 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en un horario de 0:30 a 3:00 horas. Las salidas serán continuas, así que no habrá necesidad de esperar mucho.

Este programa cuenta con nueve rutas disponibles, que buscan cubrir las zonas más demandas entre los asistentes. Estas son:

Ruta 1 (verde): Circuito Bicentenario

Ruta 2 (verde oscuro): Reclusorio Norte ; pasa por metro Indios Verdes.

; pasa por metro Indios Verdes. Ruta 3 (azul): Metro El Rosario / Metro Cuatro Caminos ; pasa por las estaciones de metro San Lázaro, Tlatelolco, Cuatro Caminos y El Rosario.

; pasa por las estaciones de metro San Lázaro, Tlatelolco, Cuatro Caminos y El Rosario. Ruta 4 (azul agua): Metro Villa de Aragón / Martín Carrera ; pasa por las estaciones de metro San Lázaro, Oceanía, Villa de Aragón y Martín Carrera.

; pasa por las estaciones de metro San Lázaro, Oceanía, Villa de Aragón y Martín Carrera. Ruta 5 (rosa): Metro Tacubaya / Cuajimalpa ; pasa por las estaciones de metro Pino Suárez, Balderas y Tacubaya.

; pasa por las estaciones de metro Pino Suárez, Balderas y Tacubaya. Ruta 6 (naranja): Metro Patriotismo / Metrobús Perisur ; pasa por San Ángel.

; pasa por San Ángel. Ruta 7 (verde agua): Metro Constitución de 1917 ; pasa por las estaciones de metro Coyuya, Atlalilco y Constitución de 1917

; pasa por las estaciones de metro Coyuya, Atlalilco y Constitución de 1917 Ruta 8 (morada): Metro Pantitlán / Metro Santa Martha

Ruta 9 (café): Metro Tasqueña / Xochimilco Centro; pasa por las estaciones de metro Chabacano y Tasqueña, así como la estación de Tren Ligero Huipulco.

Todas las rutas salen de la explanada de la puerta 3, ubicada en el Palacio de los Deportes, frente al Estadio GNP Seguros, y tiene un costo de 20 pesos por persona cualquier ruta.

Recuerda que para utilizar las unidades de RTP necesitas tener saldo suficiente en tu Tarjeta de Movilidad de la CDMX (o en todo caso pedirle a alguien que te pase y darle el dinero).

“Los descensos se harán en puntos que cuenten con condiciones óptimas para garantizar la seguridad de las personas usuarias, como zonas iluminadas y espacios adecuados para que los autobuses se estacionen”, explica el Gobierno de la Ciudad de México en un comunicado.

Bad Bunny en México 2025: Lo que debes saber de sus conciertos

Con ocho históricas fechas, el intérprete de ‘DtMF’, Bad Bunny, regresa a México después de sus exitosas presentaciones en el Estadio Azteca y ahora aterriza en el Estadio GNP Seguros para finalizar 2025 como se debe.

Su primer concierto fue el 10 de diciembre, y en este Bad Bunny se cayó del escenario, pero eso no impidió hacer un ‘BAILE INoLVIDABLE’ con más de 65 mil de sus seguidores.

Bad Bunny dará ocho conciertos en CDMX. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Una de las novedades es ‘La Casita’, escenario alterno en los shows de Benito que causó polémica por su ubicación, en la zona General B, pues hubo muchas quejas de aquellos que adquirieron entradas en General A o Pits para estar más cerca del artista todo el concierto.

