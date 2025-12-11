‘¡Barrió el piso con la... cadera!’ Bad Bunny sufre caída en ‘La Casita’ durante su show en CDMX (VIDEO)

¡Hasta abajo! Bad Bunny comenzó su gira en la Ciudad de México con una caída en la parte alta del escenario de ‘La Casita’, esto como parte de su primera fecha en el Estadio GNP Seguros este miércoles 10 de diciembre.

Casi a mitad del concierto, mientras cantaba ‘Efecto’, del álbum Un Verano Sin Ti, el artista ‘se resbaló’ solo, aunque la música siguió y se reincorporó segundos más tarde.

Ahora ya sabes que ‘el conejo malo’ no hace playback, ya que Bad Bunny, quien en una parte del setlist portaba un micrófono de diadema, dejó de cantar tras caer y fue el público el que le ‘hizo segunda’, para que posteriormente él gritara “México, con la mano arriba, mano arriba”.

Casualmente, la caída de Bad Bunny en el escenario GNP Seguros ocurrió en un fragmento de ‘Efecto’ donde canta: “Porque estás tú, aquí, moviéndote así, no pares, baby tu eres mi droga, esta noche no le bajes”, y quien ‘le bajó’ fue él.

Videos en redes sociales mostraron el momento de la caída, así como algunos gritos de preocupación desde el público, ya que la caída de Bad Bunny ocurrió en la esquina del polémico escenario de ‘La Casita’, cerca de la orilla del ‘techo’, lo que pudo haber terminado en un accidente más grave si caía a la parte más baja.

Al término de la canción, el artista no mencionó nada sobre el incidente y continuó con ‘Safaera’, del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana; sin embargo, los memes no perdonaron, desde su caída hasta la reacción del camarógrafo, quien en vez de ayudarlo, lo grabó en el piso, aplicando la de: “¿Por qué el que graba no ayuda?"

¿Qué más pasó en el primer concierto de Bad Bunny en CDMX de su gira 2025?

Bad Bunny comenzó su gira de conciertos en la Ciudad de México como parte del tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, álbum lanzado a inicios de este año que le valió para ser el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial.

Su primera presentación en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, llegó con polémica, ya que días antes del inicio de la gira se añadió una nueva sección VIP llamada ‘Los Vecinos’, que es una grada a un costado del escenario principal con boletos que alcanzaban los 12 mil pesos.

Además, se confirmó ‘La Casita’, que es un escenario secundario ubicado en la zona del General B del evento, y en donde Bad Bunny cantó cerca de la mitad de las canciones del show, lo que desde hace días provocó la molestia de quienes pagaron en General A con tal de estar cerca del ‘Conejo Malo’.

Sin embargo, el concierto avanzó sin contratiempos mayores, y una de las sorpresas fue la canción ‘sorpresa’ de la noche, es decir, un tema que no se repite en ninguna otra ciudad del tour, y que para esta noche se interpretó ‘Chambea’, lanzado como sencillo en 2017.

Otro momento importante fue cuando eligió a un fan con una máscara de Místico, como la que Bad Bunny supuestamente usó en estos días que se le vio en la lucha libre. El joven le regaló la máscara del ‘Príncipe de Plata y Oro’ y después el cantante le cedió el micrófono para que gritara “Acho PR (Puerto Rico) es otra cosa”.

Finalmente, Bad Bunny dijo a los seguidores mexicanos que terminar la primera parte de su gira en México no fue una coincidencia, ya que quería terminarla “de la mejor manera posible”, además de que, aunque él es turista en México, sus fans lo hacen sentir como en casa, esto último lo mencionó antes de interpretar ‘Turista’, de su más reciente álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.