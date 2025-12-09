¿Cómo llegar al concierto de Bad Bunny? Opciones para ir al Estadio GNP

¿Vas al concierto de Bad Bunny? Conoce las rutas para llegar al Estadio GNP (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Se espera que fans de muchos estados México y de 77 países diferentes acudan a los conciertos de Bad Bunny en CDMX como parte de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ que tendrá ocho presentaciones en el Estadio GNP.

Eventos de gran escala en esta muy concurrida zona saben suelen llevar consigo un gran problema de movilidad, por lo que te contamos alternativas víales en los conciertos de Bad Bunny durante los próximos 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, fechas confirmadas, y que estarán completamente llenas en el foro para 65 mil personas.

Así puedes llegar a los conciertos de Bad Bunny en CDMX

De acuerdo con las autoridades, “el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para garantizar la libre movilidad de los automovilistas, peatones y el control de estacionamiento en las vías de acceso”.

Esto, sin embargo, no evitará que haya una gran carga vehicular y en el transporte público, por lo que te recomendamos salir con tiempo de anticipo para poder ingresar y estar antes para el inicio del evento y que no te pierdas ni un sólo segundo.

Si vas en automóvil, puedes llegar por Viaducto Río Piedad, Circuito Río Churubusco o Eje 3 Sur; sin embargo, te recomendamos apartar tu pase de estacionamiento en Ticketmaster para que tu vehículo esté seguro.

Bad Bunny se presentará 8 noches en el Estadio GNP de CDMX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Otra opción, también gestionada por Ticketmaster, es el Ticket2ride, un transporte que te lleva desde puntos estratégicos como Mundo E, Condesa, Interlomas, Santa Fe, Galerías Coapa, Plaza Lindavista, Parque de los Venados o Perisur al concierto; y posteriormente de regreso, 30 minutos después del fin del evento.

También está disponible el tradicional Sistema de Transporte Colectivo Metro. Aquí hay dos opciones, pues puedes llegar ya sea por la estación Ciudad Deportiva o Velódromo de la Línea 9 (Café), dependiendo de dónde está más cercano tu acceso.

Finalmente, existen opciones de movilidad urbana como la red de autobuses urbanos de la Ciudad de México, taxis y servicios de transporte privado de aplicación. En todos los casos, debes considerar que habrá una alta demanda y tránsito lento en la zona.

Recomendaciones para el concierto de Bad Bunny

Con este panorama, estas son algunas recomendaciones que emanan desde las autoridades para los asistentes a los conciertos de Bad Bunny:

Usa ropa y calzado cómodos .

. Identifica salidas de emergencia .

. Sigue señalizaciones e indicaciones del personal.

e indicaciones del personal. Evita mochilas, cinturones, vidrio u objetos punzocortantes .

. Define un punto de reunión con tus acompañantes en caso de emergencias.

con tus acompañantes en caso de emergencias. No subas a bardas, barandales, marquesinas o templetes .

. Si hay riesgo , retírate de inmediato.

, retírate de inmediato. Ante un delito , acude con la autoridad más cercana.

, acude con la autoridad más cercana. Evita aglomeraciones y desaloja con orden.

y desaloja con orden. Revisa que lleves todas tus pertenencias.

Asimismo, recomiendan el uso de la aplicación móvil ‘Mi Policía‘, disponible en Play Store de Google y App Store de Apple, con la cual podrás “recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia“.