De Luisito Comunica a Galilea Montijo: ¿A qué famosos invitó Bad Bunny a ‘La Casita’ en el Estadio GNP?

En las primeras fechas de Bad Bunny en la Ciudad de México, el reguetonero invitó a la actriz Karol Sevilla. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de toda la polémica que provocó ‘La Casita’ en los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, este segundo escenario se ha convertido en uno de los espacios más memorables de los shows en el Estadio GNP Seguros.

Además de la caída que sufrió Bad Bunny en la primera fecha, lo que más ha llamado la atención en los conciertos son a todos los famosos que invita a ser parte de este espacio, ya que van desde actrices hasta influencers.

Pues el ‘conejo malo’ ha optado por seguir la misma dinámica que en la residencia que tuvo en Puerto Rico, en donde incluso una de las invitadas al espectáculo fue la cantante Belinda, con quien Bad Bunny bailó durante el tema ‘Perro Negro’.

¿Qué artistas han estado en ‘La Casita’ de Bad Bunny?

Bad Bunny ya dio tres de las ocho fechas que tiene programadas en la Ciudad de México en las cuales dio increíbles sorpresas como la presencia del colombiano Feid o que la canción sorpresa de la tercera fecha fuera ‘Amorfoda’.

Y aunque Bad Bunny tiene diferentes invitados en la noche para cantar sus temas, también están todos los que fueron a ‘La Casita’, entre los cuales se encuentra la actriz Bárbara de Regil, quien saludó a todos los fans desde el escenario.

En otros videos que circulan en redes sociales se puede ver que otros de los invitados fueron la actriz mexicana Ana de la Reguera, conocida por su papel en La purga por siempre, y el actor Diego Boneta, de Luis Miguel: La serie.

Los clips muestran a los actores bailando al ritmo de ‘Tití me preguntó’, cuando Bad Bunny los ve, se acerca a saluda y abraza a Ana de la Reguera. Tras ello continuó interpretando el coro de la canción.

Para la tercera fecha, las artistas invitadas a ‘La Casita’ fueron la conductora de televisión Galilea Montijo, la influencer Manelyk también conocida por su paso por La Casa de los Famosos, y la actriz Karol Sevilla.

Además, fueron vistos disfrutando al máximo los influencers Luisito Comunica y Ary Tenorio, quienes bailaron al ritmo de ‘Safaera’, una colaboración de Bad Bunny con Jowell & Randy y Ñengo ‘Flow’.

¿Qué es ‘La Casita’ de Bad Bunny y por qué generó polémica?

Aunque muy divertida y significativa para el tour de ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, ‘La Casita’ es muy polémica, debido a la ubicación que tiene: en México se encuentra al fondo de la sección General B y se utiliza como un segundo escenario.

‘La Casita’, como su nombre indica, es una plataforma que tiene la forma y decoración de una casa puertorriqueña de campo tradicional, la cual fue diseñada por la directora de arte Mayna Magruder.

En una entrevista con El Nuevo Día, ella explicó que la casa no solo se construyó en función de lo que se quería transmitir con el álbum de Bad Bunny, sino que también pensando en la seguridad de todas las personas que estarían arriba.

Bad Bunny tiene un montaje en su gira conocido como 'La Casita', por el que no todos sus fans están de acuerdo. (EFE / AP / Cuartoscuro)

A pesar de lo llamativo de su diseño, ‘La Casita’ no fue tan bien recibida en México, ya que esta escenografía se coloca en la zona de General B, lo que quiere decir que parte del show se haría en el escenario principal y otra en este lugar.

Las críticas comenzaron debido a que las personas que compraron boletos en la arena General A, señalaron que no es justo que quienes pagaron menos dinero, tengan la misma experiencia que ellos, quienes adquirieron entradas más costosas.

A pesar de toda la polémica, la ubicación de ‘La Casita’ se mantiene y desde esta ubicación interpreta temas como ‘Si veo a tu mamá’, ‘Bichiyal’, ‘Neverita’ y ‘VOY A LLeVARTE PA PR’.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México?

Con cinco fechas en puerta, los conciertos de Bad Bunny se realizarán a lo largo de la siguiente semana. Aunque la mayoría de los shows inician a las 9:00 de la noche, las puertas se abren a las 4:00 de la tarde, a excepción del domingo, cuando el acceso se permite desde las 3:00 de la tarde.