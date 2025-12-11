Concierto sinfónico navideño gratis en Coyoacán: ¿Cuándo y dónde es?

Justo en pleno espíritu decembrino y de verbena navideña, la Alcaldía Coyoacán realizará un concierto sinfónico navideño gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, un evento que buscará reunir a familias, visitantes y amantes de la música clásica en un espacio histórico al sur de la Ciudad de México.

La presentación contará con la dirección artística de Rodrigo Elorduy, el trabajo coral de Juan Carlos López Muñoz y la participación del Coro de Cámara de Coyoacán. Además, incluirá interpretaciones solistas del tenor Luis Alberto Sánchez y la soprano Sandra Malika, con un programa centrado en repertorio barroco y navideño.

¿Cuándo será el concierto sinfónico navideño en Coyoacán?

El recital se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, en punto de las 20:00 horas, en la Parroquia de San Juan Bautista, con dirección en Jardín Hidalgo #8, colonia Villa Coyoacán.

Se trata de uno de los recintos más representativos del centro de Coyoacán, muy cerca del famoso kiosko y la Fuentes de los Coyotes, lo que convierte la experiencia musical en una combinación entre tradición, cultura y temporada navideña.

Programa del concierto Concierto Navideño en Coyoacán

El repertorio de la noche incluirá:

Chacona en mi menor , obra asociada a Dietrich Buxtehude y con arreglo de Carlos Chávez

, obra asociada a y con arreglo de Selecciones del “Mesías”, de Georg Friedrich Händel, con arreglos atribuidos a Mozart

La entrada es completamente libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar en el recinto y disfrutar de la mejor manera de este velada.

Otros eventos en Coyoacán: ¿Qué actividades gratis hay en la alcaldía?

Además del concierto sinfónico, la alcaldía tiene una agenda cultural y educativa para los próximos días, también con acceso gratuito.

Desde presentaciones de bandas emergentes, talleres especializados para gente interesada en las audiencias y actividades para los adultos mayores, te contamos de otros eventos sin costo.

1er Festival de la Big Band Mexicano en Coyoacán

El sábado 13 de diciembre se realizará el Primer Festival de la Big Band Mexicano, una jornada musical en el Kiosco del Centro Histórico de Coyoacán, ubicado en Jardín Hidalgo s/n, Villa Coyoacán.

Se presentarán tres agrupaciones:

Pérez Mambo Big Band – 13:00 h

– 13:00 h Víctor Guzmán Big Band – 14:45 h

– 14:45 h Camouflage Big Band – 16:30 h

El evento es organizado junto con el Sindicato de Músicos y tendrá entrada libre.

Taller de Storytelling: ¿Cómo conectar con tu audiencia?

La alcaldía impartirá el taller Storytelling: ¿Cómo conectar con tu audiencia?, enfocado en construcción de narrativas, propósito comunicativo y herramientas prácticas para presentaciones.

Fecha: Jueves 18 de diciembre

Jueves Hora: 15:00 hrs

Sede: UVM Coyoacán, en Calzada de Tlalpan 3016-3058, Ex-Hacienda Coapa

Actividad sin costo y abierta al público interesado en “crear historias que inspiran y comunican tu propósito”.

Club de Adultos Mayores

Como parte de sus actividades comunitarias continuas, la Acaldía Coyoa

cán invita a adultos mayores a participar en su club semanal con sesiones físico-recreativas.