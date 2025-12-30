‘¿Se durmió el chofer?’ Usuarios reportan avance lento en Línea 8 del Metro CDMX

En la Ciudad de México, usuarios de redes sociales han reportado el avance lento en las estaciones de la Línea 8 del Metro capitalino, que va de Garibaldi a Constitución de 1917.

Según los usuarios, los conductores permanecen unos 10 minutos en cada estación con dirección hacia Garibaldi. Al respecto, la cuenta oficial del Metro CDMX informó que se realizó la revisión de un tren, por lo que la marcha ha sido más lenta.

Esto ocurre en una época de menor afluencia de personas, debido a que menos gente sale de casa, pues no hay clases por las vacaciones decembrinas.

Según el reporte del Sistema de Transporte Colectivo, a las 7:00 horas, el avance de trenes tarda un promedio de 4 a 6 minutos según cada Línea del Metro. No obstante, los usuarios dicen que es mucho más el tiempo de espera.

Otras personas también han emitido quejas por la lentitud en las estaciones de la Línea 7, El Rosario - Barranca del Muerto, para este martes.

Hoy No Circula para este martes 30 de diciembre

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este martes 30 de diciembre los vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma 1 y 2, deben permanecer “en casa”.

La restricción forma parte del programa Hoy No Circula, que opera tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México, en busca de mejorar la calidad el aire en la zona.

Para este martes, se esperan varios eventos artísticos y culturales, debido a los festejos de fin de año.

En el Zócalo capitalino se presentará de manera gratuita la banda conocida como ‘Las Víctimas del Doctor Cerebro’, desde las 19:00 horas. Asimismo, desde el 20 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, se llevan a cabo las actividades de la Verbena Navideña.