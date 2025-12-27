¡Qué sigan las vacaciones! Este es el calendario de puentes, días feriados y descansos obligatorios 2026

Que no se te pase consultar los puentes y días feriados en México durante 2026.

¿Ya planeaste los descansos y puentes para el próximo año? Luego de las vacaciones de invierno 2025, los mexicanos tenemos dos urgencias: Saber en qué día cae nuestro cumpleaños y conocer los días festivos y puentes del año que inicia.

En total, habrá siete días feriados en México para 2026 y te decimos cuáles son para que planees con tiempo.

Los puentes y días feriados corresponden a fechas en las que se conmemoran eventos históricos o celebraciones de distintos tipos.

Es importante recordar que en ocasiones los días feriados en México provocan cambios en los horarios de los bancos y en el transporte público como el Metro o Metrobús.

Así quedan los puentes y días feriados de 2026:

1 de enero : Corresponde a la celebración de Año Nuevo

: Corresponde a la celebración de Año Nuevo Lunes 2 de febrero : Por el 5 de febrero, que es el Día de la Constitución.

: Por el 5 de febrero, que es el Día de la Constitución. Lunes 16 de marzo : Por el 21 de marzo que es el natalicio de Benito Juárez.

: Por el 21 de marzo que es el natalicio de Benito Juárez. Viernes 1 de mayo : Por el Día del Trabajo.

: Por el Día del Trabajo. Miércoles 16 de septiembre : Por el Aniversario de la Independencia de México.

: Por el Aniversario de la Independencia de México. Lunes 16 de noviembre : Por el aniversario de la Revolución Mexicana.

: Por el aniversario de la Revolución Mexicana. Viernes 25 de noviembre: Por Navidad.

Ya hay información sobre cuáles son los puentes y días feriados en México en 2026. (Cuartoscuro)

¿Cuáles son los puentes y días de descanso según la SEP?

De acuerdo con el calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) las vacaciones de invierno comienzan a partir del 22 de diciembre y terminan hasta el 6 de enero.

Sin embargo, del miércoles 7 al viernes 9 de enero está marcado como Taller intensivo para personal con funciones de dirección, por lo que los directivos tendrán que presentarse esos días en la escuela.

Mientras que para los alumnos, las clases se reanudarán hasta el unes 12 de enero.

El siguiente periodo vacacional corresponde la Semana Santa, que está marcada del 30 de marzo al 10 de abril.

Conocer las fechas de los puentes y vacaciones en México en 2026 servirá para planear tus viajes y descansos. (Freepik)

El resto de los puentes coincide con los días feriados que son oficiales y solo la SEP agrega el 5 y 15 de mayo. El primero en conmemoración por la Batalla de Puebla y el segundo por el Día del Maestro.

Además, se suman los viernes de Consejo Técnico, que son los últimos de cada mes en los que se suspenden las clases para los alumnos y para 2026 son los siguientes:

Viernes 30 de enero.

Viernes 27 de febrero.

Viernes 27 de marzo.

Viernes 29 de mayo.

Viernes 26 de junio.

¿Por qué México tendrá un ‘puente extra’ en 2026?

Si todavía necesitas un descanso a mediados de año, hay buenas noticias debido a que en 2026, la CDMX y algunos estados tendrán un ‘puentecito’ extra.

En la CDMX será el próximo jueves 11 de junio debido a que fue declarado como día feriado por la inauguración del Mundial 2026.

La decisión se tomó para que los ciudadanos disfruten de dicho evento y para promover el turismo en la capital del país.

En el caso de Nuevo León, el gobierno estatal analiza la posibilidad de declarar días de asueto durante los partidos del Mundial 2026 que se celebren en Monterrey.

El objetivo será mejorar la movilidad en la ciudad durante esas fechas, pero todavía no han sido confirmados por el gobierno estatal.

¿Cuánto te pagarán si trabajas en un día feriado?

El artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) marca como días inhábiles los ya mencionados, por lo que hay ciertas condiciones en caso de que te exijan cumplir con tu empleo.

La primera es que la empresa tiene la obligación de avisarte con tiempo que trabajarás durante alguno de los días de descanso obligatorio.

Además, el artículo 75 de la LFT detalla que el pago correspondiente incluye el salario normal de tu día y un salario doble por el servicio prestado.

Para el caso del 11 de junio, todavía no se ha detallado si también habrá un pago doble para los trabajadores de la CDMX, quienes se presenten a trabajar a pesar de que el día es considerado como feriado por el Mundial 2026.