Usuarios se quejan de Líneas 1 y 3 del Metro por retrasos de 20 minutos: ‘Ni porque hay remodelaciones’

Desde la estación terminal Pantitlán inician los retrasos y problemas en la Línea 1, según los usuarios.

Usuarios de la Línea 1 del Metro CDMX se quejan de los retrasos y fallas este jueves 8 de enero. A través de redes sociales contaron que en la ‘Línea rosa’ los trenes se detienen en las estaciones.

“Línea 1 dirección Pantitlán va deteniéndose mucho, ¿Qué sucede?“, cuestionó una persona.

Los pasajeros aseguraron que por dicha situación los andenes ya están ‘atascados’ de gente.

“Seguimos sin avanzar en Pino Suárez, línea 1. ¿No que el avance es continuo?”, se mantienen las preguntas.

Otras personas aseguraron que al salir de la estación terminal Pantitlán iniciaron los problemas porque el tren se quedó detenido.

“Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 1″, fue la única explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo (STC) que no informó sobre algún problema en específico.

‘Ni porque van a remodelar la Línea 3 del Metro’

Otro ‘dolor de cabeza’ para los usuarios es la Línea 3 del Metro CDMX, donde los trenes se quedan detenidos entre las estaciones.

“Oigan nos tardamos 20 minutotes en pasar de guerrero a la raza, son DOS ESTACIONES. Miren que yo sé que el metro es horrible, pero no pensé que tanto”, reclamó una persona.

Hubo otros pasajeros quienes aseguraron que ni porque se anunció la remodelación de la Línea 3 se agiliza el servicio en estos días.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las Líneas del Metro CDMX con alta afluencia son la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 4 a 6 minutos.

¿Qué sabemos de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que a finales de enero e inicios de febrero comenzará la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX.

“Vamos a comenzar alrededor de finales de enero, principios de febrero, las obras de la estación Universidad, de los garajes, todo lo que se pueda llevar a cabo antes de las obras al interior de Metro. Queremos arrancar lo más pronto posible”, comentó.

Dichos trabajos serán con el fin de afectar lo menos posible a los usuarios y se prevé que terminarán antes del Mundial 2026 para continuar con las labores de remodelación en el resto de la Línea 3 a partir de julio.

Será hasta el 2028 cuando concluya toda la remodelación de la Línea 3 del Metro, según información de las autoridades capitalinas.