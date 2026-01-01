Suspenden contingencia ambiental: CDMX libra Doble Hoy No Circula para el viernes

La contingencia se activó durante las primeras horas de este jueves 1 de enero. (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este jueves 1 de enero que la contingencia ambiental se suspendía luego de que la calidad del aire mejoró durante la tarde.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la calidad del aire fue aceptable durante la tarde y noche de este jueves.

En la mañana, la CAMe detalló que activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, tras el uso de pirotecnia y quema de materiales y combustibles durante las celebraciones por el Año Nuevo.