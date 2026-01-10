(VIDEO) Incendio en edificio de la Condesa obliga a evacuar a 90 personas; no se reportan lesionados

El incendio en un edificio de la colonia Condesa dejó dos departamentos dañados la tarde este sábado 10 de enero. (Fotos: SGIRPC/@luismiguelbaraa)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que fueron evacuadas 90 personas tras registrarse un incendio en un edificio de departamentos ubicado en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con autoridades, los hechos se suscitaron la tarde de este sábado 10 de enero en la planta baja de un inmueble con el número 75 de la calle Zamora, que cuenta con un total de 14 pisos. Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas.

En un mensaje en su cuenta de X Poco después de las 7:00 p.m, la SGIRPC indicó que Bomberos de la Ciudad de México lograron sofocar el fuego y ya realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.

¿Cómo comenzó el incendio en un edificio de la Condesa?

Minutos antes, usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos del incendio en la Condesa, en los que se observa una gran cantidad de humo blanco al interior y en las inmediaciones del edificio, mientras bomberos intentan controlar las llamas.

Según información preliminar de N+, el incendio en la calle Zamora habría iniciado en un departamento que se encuentra entre la planta baja y el primero piso, lo que complicó la entrada de los bomberos, mientras que una columna de humo se extendía hacia los niveles superiores.

Vecinos relataron que, alarmados por la situación, varios optaron por evacuar por su cuenta al percatarse del humo, mientras que a otros ya no se les permitió reingresar al inmueble

Hasta el momento, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia continúan laborando en la zona, que permanece acordonada; además, han logrado rescatar al menos a dos perros que se encontraban al interior del inmueble.

Jefe Vulcano reporta dos departamentos dañados

A través de su cuenta en X, el jefe Vulcano Juan Manuel Pérez Cova informó que dos departamentos resultaron dañados tras el incendio registrado en la colonia Condesa.

Precisó que uno de ellos quedó completamente calcinado, mientras que el segundo presenta daños parciales.