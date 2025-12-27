Liberan a presuntos responsables del incendio en Waldo’s Hermosillo; fiscalía acusa irregularidades

El incendio en un Waldo’s de Hermosillo dejó un trágico saldo de 24 personas fallecidas y 12 lesionadas.

La noche del pasado viernes los presuntos culpables del incendio en un Waldo’s de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 24 personas, fueron liberados tras la modificación de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

La dependencia estatal, en consecuencia, señaló al juez responsable por permitir un debate “innecesario” y dictar medidas anticonstitucionales.

“El Juzgador determinó que debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso, aun y cuando había tiempo para hacerlo, ya que los hechos imputados fueron expuestos de manera clara ante el Juez y las partes y varios de los imputados habían comparecido previamente ante el Ministerio Público, por lo que conocían el expediente”, informó la fiscalía cerca de la media noche, una vez culminada la audiencia.

Este proceder fue calificado por la dependencia encabezada por Rómulo Salas Chávez como uno que priorizó argumentos de “forma y no de fondo”, tal como “la supuesta ilegibilidad de copias y que las mismas no eran a color”.

Fue a raíz de ello que, como resultado de la audiencia, se tuvo una extensión del tiempo del que dispone la defensa de los presuntos culpables para preparar el caso: un plazo de 18 días, “cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un máximo de 144 horas”, según la información girada por la fiscalía estatal. A ello se suma que la determinación será impugnada por la autoridad que acusa.

Entre las 25 órdenes de aprehensión anunciadas por las autoridades que llevan el caso figuran nombres como la del secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Alejo Acuña Padilla, el ex director de Protección Civil municipal, Jesús Fernando Morales Flores, así como dos ex titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil: Armando Castañeda Sánchez y Juan Manuel González Alvarado.

Entre los principales responsables, según el curso que las investigaciones han tomado hasta este día, se encuentra José Luis Alcalá Bernal, quien se desempeñaba como gerente cuando sucedió el siniestro.