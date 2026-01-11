Frente frío provocará aguaceros, heladas de -15 grados y nevadas en México: ¿Qué estados afectará?

El norte del país tendrá temperaturas de hasta -15 grados en la semana.

Entre lluvias torrenciales y heladas, México tendrá bajas temperaturas este lunes 12 de enero por el paso del frente frío 27, así como otros fenómenos que provocarán mal clima.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la masa de aire polar del frente frío 27, sumada a una corriente de chorro, serán responsables de la segunda tormenta invernal de la temporada, y es posible la caída de nieve o aguanieve en estados del norte.

Mientras el norte y el centro del país serán de las zonas más afectadas por las bajas temperaturas, el sureste del país tendrá lluvias de intensas a torrenciales, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la ciudadanía a tomar precauciones, desde evitar cruces de agua hasta seguir las instrucciones de las autoridades en caso de que sea necesario evacuar ciertas zonas.

Así será el clima por el frente frío 27 y su paso por el país en el inicio de la semana:

Frente Frío 27: ¿En qué estados habrá heladas y bajas temperaturas?

Hasta 24 estados tendrán bajas temperaturas en la semana por el paso del frente frío 27 en México.

Se espera que las bajas temperaturas se presenten en la madrugada y las mañanas del lunes y martes en estos estados:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 grados: Durango.

Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados : Chihuahua.

: Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados: Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Enero con aguaceros: ¿En qué estados habrá fuertes lluvias esta semana?

Además del frío, las lluvias en México tendrán presencia distintas regiones, siendo estos los estados afectados: