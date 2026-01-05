Reyes Magos, abriguen al camello: ¿Cuándo ingresa el frente frío 27 y dónde habrá heladas y vientos?

La primera semana del año estará marcada por las bajas temperaturas causadas por el frente frío 27. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Desde el arranque de enero, los pronósticos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntan a un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país debido al Frente Frío 27, el cual ya está afectando el clima en distintas regiones nacionales.

Este sistema frontal ingresará desde el noroeste del territorio mexicano durante los primeros días de la semana y permanecerá desplazándose lentamente, generando condiciones de frío que podrían alcanzar valores mínimos bajo cero en zonas serranas y propiciar heladas generalizadas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A la par, se anticipan vientos fuertes en varios estados, derivados tanto de la interacción del frente con corrientes en chorro polar y subtropical como de la configuración barométrica que acompañará al sistema, lo que reforzará el ambiente frío en gran parte de la República.

¿Cuándo ingresa el Frente Frío 27 a México?

De acuerdo con los informes oficiales más recientes, el frente frío número 27 comenzará a ingresar al norte de México entre el lunes 5 y el martes 6 de enero de 2026, desplazándose sobre el noroeste del país y prolongando sus efectos hasta por lo menos el jueves 8 de enero.

Durante este periodo, se prevé que el sistema se mantenga activo y se combine con otros fenómenos atmosféricos —como canal de baja presión y circulación anticiclónica— que incrementarán el potencial de descenso térmico, vientos y precipitaciones aisladas.

Estados con riesgo de heladas

El SMN ha señalado que las heladas estarán presentes especialmente en zonas serranas y altiplanicies de varios estados. Algunos de los lugares con mayor probabilidad de registrar temperaturas bajo cero incluyen:

Chihuahua y Durango con mínimas de hasta -10 a -5 °C.

Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán con valores de -5 a 0 °C.

Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca también con ambientes fríos que podrían rozar los 0 °C en zonas altas.

Además, se anticipan bancos de niebla matutinos en la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que puede reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Dónde se esperan vientos fuertes?

Los vientos fuertes serán un componente significativo de este frente frío, con rachas mayores a 50 km/h en regiones como:

Chihuahua y Durango.

Baja California Sur y el Golfo de California.

Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) con rachas sostenidas de 40 a 60 km/h.

También se pronostican oleajes entre 2.0 y 3.0 metros en la costa occidental de Baja California y condiciones marítimas adversas.