Santa Claus nos dejó el frente frío 24 de regalo: ¿En cuáles estados habrá lluvias y bajas temperaturas?

Además de lluvias, habrá temperaturas 'congelantes' por los efectos del frente frío 24.

¿Regalo para el team frío? Santa Claus dejó como regalo en esta Navidad el frente frío 24 junto con los efectos que ocasionará en distintos estados.

Será en las primeras horas del viernes 26 de diciembre cuando el frente frío 24 entre cerca de Baja California y tendrá interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Por esa razón, habrá rachas de vientos fuertes, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; así como la probabilidad de caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Las zonas donde se congelarán con temperaturas de -10 a -5 grados serán las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mientras que alcanzarán de -5 a 0 grados en las zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Qué estados serán afectados por el frente frío 24?

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados serán en las zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Como parte de los efectos, habrá ambiente de frío a muy frío, así como lluvias intensas en las siguientes zonas.

Lluvias intensas en Veracruz, sobre todo en regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.

Lluvias muy fuertes e intensas en el norte de Oaxaca, norte de Chiapas y el oeste y sur de Tabasco. En la capital de Veracruz y Sotavento habrá lluvias fuertes a muy fuertes.

Los chubascos con lluvias fuertes ocurrirán en la región montañosa de Veracruz y algunas zonas de Puebla. Mientras que los intervalos de chubascos se registrarán en las siguientes zonas:

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Guerrero.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Campeche.

Quintana Roo.

Yucatán.

El frío y las lluvias aisladas serán en las siguientes entidades:

Chihuahua.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Veracruz.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Estado de México

Ciudad de México.

Morelos.

¿Dónde habrá altas temperaturas este 25 de diciembre?

En contraste, para quienes quieren alejarse de los frentes fríos habrá también zonas con altas temperaturas y donde los vacacionistas disfrutarán de días soleados.

Algunas de dichas entidades son Baja California Sur, sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, istmo y costa de Oaxaca, istmo y costa de Chiapas, Campeche y Yucatán, donde alcanzarán temperaturas de 35 a 40 grados.

Mientras que de las temperaturas de 30 a 35 grados serán en el suroeste de Chihuahua, oeste de Durango, suroeste de Puebla y Quintana Roo.