Frío calará hasta los huesos: Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas

En la CDMX se activó doble alerta por las bajas temperaturas que se podrían registrar en las próximas horas. (Cuartoscuro)

El invierno está a la vuelta de la esquina y el frío comienza a sentirse en el día a día en la Ciudad de México y en diferentes estados del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó dos alertas por las bajas temperaturas que se sentirán en las próximas horas en la capital del país.

¿Dónde se sentirá el frío ‘hasta los huesos’ en la CDMX?

Después de las 13:00 horas, las autoridades capitalinas activaron la alerta naranja por el pronóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius en la alcaldía Tlalpan.

A la par, activaron la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En ambos casos, las bajas temperaturas comenzarán a sentirse entre la medianoche y las 8:00 horas del sábado 20 de diciembre.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante las bajas temperaturas?

Ante un mayor riesgo de enfermedades, las autoridades emitieron una lista de recomendaciones para la ciudadanía en general:

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a las mascotas del frío.

Usar crema para proteger la piel del frío.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Actualizar el esquema de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo.

¿Qué otras regiones de México enfrentarán bajas temperaturas?

La Ciudad de México no será la única entidad afectada por las bajas temperaturas. Para este sábado también se esperan temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Además, se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados Celsius, con heladas, en Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En tanto, se pronostican temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En particular, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo podrían enfrentar lluvias fuertes puntuales a muy fuertes a lo largo del sábado 20 de diciembre.