‘Finde’ con posadas y heladas: ¿Cuáles estados seguirán afectados con frío y hasta lluvias?

Si tienes planes este 'finde' lleva contigo chamarra, gorra y guantes porque bajarán las temperaturas. (Cuartoscuro).

Este fin de semana es de posadas, ponche y piñatas, pero considera que las temperaturas descenderán debido al paso del frente frío 22 por nuestro país, informó la Comisión Nacional del Agua (Congaua).

En su pronóstico del clima, detalló que aunque el sistema frontal 22 llegó al país el viernes, estragos como lluvias y bajas temperaturas se sentirán el fin de semana en varios estados del país.

Se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

También habrá chubascos con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Sistemas meteorológicos en México. (Conagua).

El frío estará presente en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde se prevén de -10 a -5 grados centígrados.

Además, habrá de -5 a 0 grados centígrados con heladas por las madrugadas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Finalmente, la Conagua pronostica de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

La temporada de frentes fríos, que inició en septiembre, sigue en nuestro país y para el martes llegará el número 23 por el noroeste de la República Mexicana.

El frente frío 23 va a interactuar con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California, así como un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Diciembre será el mes en que más frentes fríos llegarán a México, informó el Servicio Metrológico Nacional (SMN), ya que habrá hasta 7. La temporada de bajas temperaturas inició en septiembre y terminará en mayo, cuando comienza la época de huracanes y lluvias.

El frente frío 22 traerá lluvias, chubascos y heladas en varias entidades de nuestro país.