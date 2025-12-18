Frente frío 22 llega a México: ¿Dónde habrá chubascos, lluvias y temperaturas de -10 grados?

El frente frío 22 generará chubascos, lluvias y heladas en estas entidades de nuestro país. (Cuartoscuro).

Las tradicionales posadas estarán acompañadas de bajas temperaturas, además del ponche y las piñatas, y es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el viernes 19 de diciembre ingresará a nuestro país el frente frío 22.

En su pronóstico del clima detalló que el sistema frontal ingresará sobre el noreste de México y ocasionará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, habrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

Sistemas meteorológicos en nuestro país. (Conagua).

Frente frío 22 en México: ¿Dónde lloverá?

Conagua informó que uno de los efectos del frente frío 22 en nuestro país serán chubascos y lluvias puntuales y aisladas en varios estados.

Chiapas, Campeche y Quintana Roo tendrán chubascos a partir del viernes. Se suman Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Se prevén lluvias aisladas en Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Frente frío 22 en México: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Las zonas serranas de Chihuahua y Durango tendrán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados, con heladas durante la madrugada.

Conagua también pronostica de -5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además, de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Frente frío 22 en México: ¿Cuál es su trayectoria?

Según Conagua, el nuevo sistema frontal llega el viernes y se extenderá sobre el norte del golfo de México hasta el noreste del país.

Para el sábado 20 de diciembre, el frente frío 22 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.

Los frentes fríos comenzaron a llegar a nuestro país en septiembre y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en diciembre habrá hasta siete de ellos, por lo que será el mes con más de estos fenómenos meteorológicos.