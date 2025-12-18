¿Se cancelan los bloqueos en navidad? Transportistas logran acuerdo con Segob... faltan agricultores

Transportistas llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en el tema de la seguridad en las carreteras la noche de este miércoles 17 de diciembre, luego de amenazar con bloqueos especialmente para la Ciudad de México.

¿Esto significa que no habrá cierres de carreteras en navidad y año nuevo? La respuesta, por ahora, es no, ya que aún falta la reunión con agricultores quienes aún esperan una respuesta de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a fin de definir si habrá bloqueos o no.

El encuentro de Gobernación con la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) ocurrió en las instalaciones de la Segob, esto sobre la avenida Bucareli, y una vez concluido, las autoridades fueron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de atender las conversaciones con campesinos, y es posible que en las primeras horas del día se revele si saldrán a paro y provocarán bloqueos en carreteras.

¿Qué acuerdo alcanzaron los transportistas para evitar bloqueos?

La Antac y Gobernación llegaron a un acuerdo para la instalación de botones de pánico en carreteras, a fin de atender a los transportistas en caso de ser víctimas de extorsión o de robo.

La medida se suma a las del acuerdo alcanzado a finales de noviembre, que sirvió para detener los bloqueos en ese entonces instalados.

Sin embargo, se desconoce si los transportistas se unirán al paro en solidaridad a los agricultores en caso de que ellos sí decidan bloquear carreteras.

¿Qué exigen los agricultores para no hacer bloqueos en navidad y año nuevo?

Las pláticas con los agricultores siguen pendientes, y a la espera de saber si harán bloqueos en la Ciudad de México o no, las organizaciones de campesinos ya dieron a conocer algunas de sus exigencias.

El Movimiento Agrícola Campesino exige diálogo público, es decir, que las mesas de trabajo se realicen en la Cámara de Diputados, y que estas sean transmitidas en vivo.

Al estar en contra de acuerdos “en lo oscurito”, los agricultores exigen la transmisión a fin de que todo quede documentado.

Algunas de las exigencias de los agricultores son:

Precios justos y apoyos que lleguen directo a los trabajadores del campo.

a los trabajadores del campo. Eliminar esquemas financieros que beneficien a intermediarios.

que beneficien a intermediarios. ‘Nivelar la cancha’ frente a subsidios extranjeros previo a la discusión del T-MEC.

En caso de que no se atiendan estas peticiones, comenzará el paro nacional de agricultores en los próximos días.