Domingo gélido: Con el frente frío 27 habrá hasta -20 grados, lluvias intensas y vientos extremos

En varios estados habrá fuertes lluvias y bajas temperaturas debido al paso del frente frío 27 por nuestro país. (Cuartoscuro).

El frente frío 27 seguirá haciendo de las suyas el domingo 11 de enero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y es que en su pronóstico del tiempo detalló que se esperan hasta -20 grados centígrados en partes serranas de Durango, así como lluvias intensas y vientos en varios estados del país.

La Conagua explicó que el frente frío 27 recorrerá el golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del litoral.

Por ello habrá lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Al frente frío se suma la segunda tormenta invernal de la temporada, por lo que hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

En diciembre del 2025, una fuerte nevada sorprendió con paisajes blancos en Cofre de Perote, Veracruz.

Fenómenos meteorológicos presentes en México. (Conagua).

Frente frío 27 en México: ¿En qué estados habrá temperaturas bajo 0?

Las gélidas temperaturas y fuertes vientos serán ocasionados por el frente frío 27 y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Los fuertes vientos estarán presentes en el noroeste del territorio. La caída de nieve o aguanieve estará presente en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa.

La Conagua también informó que se esperan temperaturas mínimas de -20 a -15 grados centígrados, con heladas por las mañanas en zonas serranas de Durango.

Además, de -15 a -10 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Chihuahua. Se prevén -10 a -15 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

En Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca se pronostican de -5 a 0 grados centígrados con heladas.

Finalmente, para el amanecer del domingo 11 de enero se esperan de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

En septiembre del 2025, la Conagua informó sobre el inicio de la temporada de frentes fríos en nuestro país y será hasta mayo del 2026 cuanto terminen. Se pronostica que habrá al menos 48 frentes fríos.