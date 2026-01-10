Domingo gélido: Con el frente frío 27 habrá hasta -20 grados, lluvias intensas y vientos extremos

El frente frío 27 seguirá haciendo de las suyas el domingo 11 de enero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y es que en su pronóstico del tiempo detalló que se esperan hasta -20 grados centígrados en partes serranas de Durango, así como lluvias intensas y vientos en varios estados del país.
La Conagua explicó que el frente frío 27 recorrerá el golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión a lo largo del litoral.
Por ello habrá lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.
Al frente frío se suma la segunda tormenta invernal de la temporada, por lo que hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
En diciembre del 2025, una fuerte nevada sorprendió con paisajes blancos en Cofre de Perote, Veracruz.
Frente frío 27 en México: ¿En qué estados habrá temperaturas bajo 0?
Las gélidas temperaturas y fuertes vientos serán ocasionados por el frente frío 27 y las corrientes en chorro polar y subtropical.
Los fuertes vientos estarán presentes en el noroeste del territorio. La caída de nieve o aguanieve estará presente en zonas de Coahuila, Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la noche y madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa.
La Conagua también informó que se esperan temperaturas mínimas de -20 a -15 grados centígrados, con heladas por las mañanas en zonas serranas de Durango.
Además, de -15 a -10 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Chihuahua. Se prevén -10 a -15 grados centígrados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.
En Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Oaxaca se pronostican de -5 a 0 grados centígrados con heladas.
Finalmente, para el amanecer del domingo 11 de enero se esperan de 0 a 5 grados centígrados en zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.
En septiembre del 2025, la Conagua informó sobre el inicio de la temporada de frentes fríos en nuestro país y será hasta mayo del 2026 cuanto terminen. Se pronostica que habrá al menos 48 frentes fríos.