‘El mayor desafío climático’: ¿Qué implica la salida de Trump de organismos contra el calentamiento global?

El presidente Donald Trump anunció la salida de EU de la cooperación global en materia de acción climática al señalar una retirada de las principales organizaciones internacionales, incluidas las principales Naciones Unidas y los organismos científicos centrados en el tema.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se encuentran entre un total de 66 grupos de los que Estados Unidos se retirará , abarcando múltiples sectores. Se considera que las medidas climáticas probablemente disminuirán el papel de Estados Unidos en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero y limitarán significativamente la influencia global de estas entidades.

Las acciones de Trump se ajustan a sus cambios en la política nacional, destinados a eliminar las restricciones a la contaminación y los combustibles fósiles, y siguen a la decisión tomada en enero de 2025 de iniciar un proceso de un año para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo vinculante de 2015 para combatir el calentamiento global. Tomó una decisión similar durante su primer mandato.

La decisión de “retirarse del esfuerzo por reducir la contaminación y los desastres climáticos perjudicará al pueblo y a las empresas estadounidenses”, declaró Amanda Leland, directora ejecutiva del Fondo de Defensa Ambiental, una organización sin fines de lucro. “Transferirá el liderazgo a otros países, y Estados Unidos no tendrá voz ni voto en estas decisiones cruciales”.

El segundo mandato de Trump ha acelerado los esfuerzos para revertir las medidas para abordar el cambio climático, que él mismo ha calificado de “engaño” y “la mayor estafa”. Se han eliminado los programas de financiación o los incentivos fiscales de la era de su predecesor, Joe Biden, que cubrían áreas como la energía limpia y los autos eléctricos; se han detenido los proyectos de energías renovables; se han congelado o cancelado las becas de investigación; y se ha limitado el acceso público a algunos datos relacionados con el clima.

La administración está abandonando organismos considerados “redundantes en su alcance, mal gestionados, innecesarios, derrochadores, mal dirigidos” y promoviendo agendas contrarias a las de Estados Unidos, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

Salir de la CMNUCC significaría retirar formalmente a Estados Unidos de la institución de la ONU que agrupa a las naciones para establecer objetivos cada vez más ambiciosos de reducción de emisiones y coordina las cumbres mundiales anuales de la COP para impulsar acciones en áreas como la descarbonización y la financiación climática. Funcionarios estadounidenses estuvieron ausentes de las últimas conversaciones celebradas en Brasil el año pasado.

La retirada de Estados Unidos supone “el mayor desafío a los esfuerzos internacionales en materia climática desde la adopción del Acuerdo de París”, declaró Li Shuo, director del Centro Climático de China en el Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática. “Para China, esta medida supone un competidor menos en la carrera por las tecnologías limpias”.

Al abandonar la CMNUCC, cualquier administración futura probablemente se enfrentaría a una tarea más compleja para reincorporarse a los esfuerzos climáticos globales. En 2021, Biden decidió reincorporarse al Pacto de París inmediatamente después de su investidura.

Los conservadores que instaron a Trump a abandonar la convención argumentaron que, una vez que Estados Unidos se retire, cualquier intento de reincorporarse a la CMNUCC debería ir acompañado de una nueva votación en el Senado, lo que requeriría una mayoría cualificada de dos tercios. Sin embargo, algunos expertos legales han señalado que un futuro presidente podría simplemente volver a adherirse al acuerdo sin la aprobación del Senado.

Los defensores de la salida insistieron en que Estados Unidos se liberará de las políticas que buscan eliminar los combustibles fósiles y que, según ellos, aumentan los costos energéticos. “Su acción es una clara señal de que nuestro país no participará en los esfuerzos globales para enseñar a la gente cómo vivir y cómo producir y usar la energía”, declaró Daren Bakst, director del Centro de Energía y Medio Ambiente del Instituto de Empresa Competitiva.

El IPCC, establecido por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial en 1998, es considerado la autoridad mundial crucial sobre la contribución de la humanidad al calentamiento global y ha elaborado seis evaluaciones emblemáticas que orientan la formulación de políticas climáticas. Tradicionalmente, ha dependido en gran medida de la financiación o la experiencia de Estados Unidos.

Al abandonar el IPCC, Estados Unidos “ya no podrá ayudar a guiar las evaluaciones científicas en las que se basan los gobiernos de todo el mundo”, aunque los científicos individuales aún podrían contribuir, dijo Delta Merner, directora asociada de la campaña de responsabilidad climática en la Unión de Científicos Preocupados.

La participación de Estados Unidos en la próxima evaluación importante, prevista para 2029, ya estaba en duda, en medio de despidos masivos y cierres de programas en algunas de las principales agencias federales meteorológicas y climáticas del país. A algunos expertos se les impidió participar el año pasado en una reunión preparatoria en China.

“Las implicaciones son sustanciales”, afirmó Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. “Estados Unidos ha aportado tradicionalmente su experiencia, liderazgo en los capítulos de evaluación y datos cruciales de monitoreo del sistema terrestre. No estoy seguro de cómo el IPCC podrá continuar sin Estados Unidos”.