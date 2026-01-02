Retos, oportunidades y logros esperados en sostenibilidad a nivel global para el año 2026

Al cierre de la presente semana, iniciaremos otro año retador y así como debemos: establecer metas personales de salud, ejercicio, finanzas, tiempo en familia y descanso; es cada vez es más relevante incluir en nuestros planes del año la parte de salud de nuestro planeta: nuestra casa.

Con esto en mente, te comparto una serie de apartados clave sostenibles que visualizo para 2026:

Retos en Sostenibilidad

1. Cambio Climático: El calentamiento global sigue siendo uno de los mayores desafíos. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en aumento, afectando patrones climáticos y provocando fenómenos extremos. Para 2026, se espera que la exigencia por reducir estas emisiones sea más intensa, especialmente con la creciente frecuencia de desastres naturales.

2. Pérdida de Biodiversidad: La pérdida de hábitats naturales y la extinción de especies continúan a un ritmo alarmante. La presión para proteger ecosistemas se intensificará, ya que se reconoce la importancia de la biodiversidad para la salud del planeta y el bienestar humano.

3. Desigualdades Sociales y Económicas: La transición hacia economías más sostenibles a menudo amplía las brechas existentes en la equidad social. En 2026, será fundamental abordar el acceso desigual a recursos y tecnologías, también considerar necesidades de comunidades vulnerables en proyectos de sostenibilidad.

Oportunidades en Sostenibilidad

1. Tecnología Verde: La innovación en tecnologías sostenibles, como la energía renovable, la movilidad eléctrica y la agricultura sostenible, está en auge. Para 2026, se prevé que la adopción de estas tecnologías creará nuevos mercados y oportunidades de empleo.

2. Finanzas Sostenibles: La creciente demanda de inversiones responsables ofrece una oportunidad crucial. Fondos de inversión verdes y bonos sostenibles, están tomando protagonismo, facilitando la financiación de proyectos sostenibles.

3. Economía Circular: Promover modelos de economía circular puede transformar industrias reduciendo residuos y reutilizando recursos, más empresas adoptarán estos principios.

Proyectos en Desarrollo

1. Iniciativas de Restauración Ecológica: Proyectos enfocados en la reforestación y la restauración de ecosistemas degradados están en aumento. Estos proyectos ayudan a mitigar el cambio climático y mejoran la biodiversidad.

2. Transición Energética: Muchas naciones están trabajando en la transición hacia energías limpias. Este se podría considerar como

“El reto de nuestra generación”

En 2026, espero ver un incremento relevante y en escala del uso de energías renovables sobre el consumo total global. Este consumo es actualmente alrededor de un 30-32% y tiene como fuentes principales la energía solar y la eólica. Para avanzar en esa dirección todos los continentes requieren nuevos proyectos para incrementar este porcentaje.

Logros Esperados

1. Protección de Ecosistemas Clave: Con el aumento de la presión internacional, se anticipa que más áreas protegidas serán establecidas para salvaguardar la biodiversidad crítica.

2. Aumento del Financiamiento Verde: Se prevé que la financiación de proyectos sostenibles aumente, impulsando la implementación de tecnologías limpias y soluciones sostenibles a gran escala.

3. Colaboraciones Globales: Se anticipa que más países, empresas y ONG´s colaborarán en iniciativas de sostenibilidad, creando un enfoque más unificado para enfrentar los desafíos globales.

Tendencias 2026: No podemos ignorar que impactaran los esfuerzos en sostenibilidad arriba mencionados:

I…Reconfiguración de cadenas globales de suministro.

II…Acelerada adopción de tecnologías disruptivas: especialmente IA, en conjunto con un marco regulatorio cambiante en impuestos, finanzas y los mismos estados financieros, integrando indicadores de sostenibilidad.

III…Factores Geopolíticos: la transición energética y la creciente demanda de metales y minerales críticos como litio, cobre y níquel, abrirán oportunidades muy interesantes, pero de la mano con tensiones sociales y ambientales.

IV…Greenshoring: factores clave como energía renovable, tecnologías verdes, mayor demanda de manufactura con alto valor agregado, van de la mano con restricciones regulatorias y reglas de origen más estrictas.

México tiene una clara ventaja por la cercanía con EUA; por la misma integración logística e infraestructura, pero con retos que tenemos en el país de energía y no suficiente para la requerida y creciente demanda.

V…Impuestos y regulaciones: se tendrá más presión regulatoria alrededor de ASG, con marcos como el IFRS S1 y el S2 (normas de sostenibilidad) que promueven la transparencia climática y la medición estandarizada de riesgos ambientales.

VI…Tecnología / IA: compañías incrementarán su inversión en infraestructura digital, sistemas autónomos, centros de data, ciberseguridad avanzada, redes 5G y aplicaciones soporte, que van a requerir una alta capacidad de procesamiento de datos y energía.

VII…Garantizar la seguridad alimentaria: será un mecanismo para mantener bienestar público y estabilidad global, que se apalancará más en tecnologías como la biotecnología y la IA que acelerarán aún más la innovación en la industria.

El año 2026 representa un punto de inflexión crítico en la lucha por la sostenibilidad global.

Aunque los retos son significativos, las oportunidades y el compromiso hacia la innovación y la cooperación ofrecen un camino positivo.

Con un enfoque claro en los proyectos y logros esperados, el mundo puede avanzar hacia un futuro más equitativo y enfocado a: ¡¡¡Emprender millones de acciones sostenibles adicionales JUNTOS!!! ¡¡¡Por un feliz y sostenible año nuevo 2026!!!