Profeco sacó ‘la voladora’: Clausuran establecimientos de CDMX y Edomex por no respetar precios

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que colocó ocho sellos de suspensión a negocios y establecimientos de la Ciudad de México, así como de Metepec, en el Estado de México, luego de detectar prácticas engañosas que perjudican a los consumidores.

Como parte del Operativo de verificación y vigilancia ‘Vacacional y Turístico Diciembre 2025’, que se llevó a cabo del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, inspectores de Profeco recorrieron tiendas y servicios para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Detalló que durante estas revisiones, se colocaron seis sellos de suspensión en negocios de la Ciudad de México y dos más en establecimientos comerciales de Metepec, por diversas faltas a la normativa, donde se detectaron incumplimientos como:

No respetar precios o tarifas exhibidas .

. Falta de información clara sobre los términos de venta.

Redondeos sin consentimiento de los consumidores .

. Comercializar productos con fecha de caducidad vencida.

Comercios con sellos de suspensión por Profeco en CDMX y Edomex

Entre los negocios sancionados por la Profeco destacan dos farmacias, una agencia automotriz, una cantina y un centro comercial que operan en zonas con alto flujo de personas. Esta es la lista completa:

Agencia de Automóviles GWM, en la alcaldía Tlalpan.

Farmacia San Pablo, en la alcaldía Benito Juárez.

Cantina ‘La Catrina de Regina’, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Farmacias del Ahorro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Estacionamiento público del centro comercial ‘Oasis Coyoacán’, alcaldía Coyoacán.

Servicios Gastronómicos Dux, en la alcaldía Azcapotzalco.

Tienda Soriana al interior de la Plaza Town Square.

Nueva Wal-Mart de México Metepec.

La Profeco añadió que en las 141 visitas de verificación que se realizaron durante el tiempo que duró el operativo, se revisó que establecimientos, proveedores y prestadores de servicios contaran con precios y tarifas a la vista de las y los consumidores, que ofrecieran información clara y veraz, entregaran comprobantes de pago y respetaran las garantías ofrecidas.

¿Qué significa un sello de suspensión y por qué se coloca?

De acuerdo con el portal de Profeco, un sello de suspensión es una medida preventiva que obliga a un establecimiento a detener sus actividades comerciales hasta que corrija las irregularidades detectadas. Su objetivo es proteger a los consumidores de prácticas que afectan sus derechos y su economía.

A diferencia de una multa, la suspensión no solo sanciona, sino que exige cambios. Los negocios deben revisar y corregir la forma en que operan antes de poder volver a vender productos o prestar servicios.

En la práctica, esto puede implicar desde corregir precios mal exhibidos, aclarar la información sobre productos o servicios, entregar comprobantes de compra válidos y eliminar prácticas engañosas o abusivas hacia los clientes.