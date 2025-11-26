Roberto Palazuelos explica por qué Profeco suspendió sus hoteles en Tulum: ‘Ni sabíamos que estaba prohibido’

Roberto Palazuelos reveló los motivos por los cuales cerraron sus hoteles en Tulum. (Foto: Cuartoscuro/imagen generada con IAGemini)

Por eso, ‘paps’: Dos hoteles de Roberto Palazuelos fueron cerrados en Tulum luego de un operativo realizado por la Profeco, tras esto el actor reveló los motivos por los cuales suspendieron las actividades de sus complejos turísticos.

Roberto Palazuelos explicó que desconocía la prohibición de colocar sobres para recibir propina en las habitaciones por el servicio de limpieza, uno de los motivos por los que le fue impuesto el cierre del hotel Diamante K.

“Recibo un operativo dentro del Parque Nacional de Tuklum, pero al Diamante K la única anomalía que le encontraron fue que el menú del restaurante no tenía marcados los mililitros y que las camaristas dejaban sobres para propina que ni siquiera sabíamos que eso estaba prohibido”, declaró en una entrevista para De Primera Mano.

Roberto Palazuelos reveló por qué cerraron sus hoteles en Tulum. (Foto: Cuartoscuro)

Palazuelos negó que entre los motivos estuvieran las tarifas elevadas en los servicios de hospedaje, como se informó de manera preliminar.

“No hubo un abuso como se manejó, lo hacen para querer decir que sí trabajan o pegarse a la fama de uno para hacer ruido, dijeron que tarifas excesivas y el rollo, pero tengo 30 años aquí, son muy exitosos y de mis hoteles estos son los más exitosos”.

Según el dueño de la taquería Tacos Papi, hicieron “el rollo muy grande” y también descartó mayores sanciones para sus complejos turísticos.

¿Por qué suspendieron actividades en los hoteles de Palazuelos, según la Profeco?

La Profeco informó mediante un comunicado que realizó un operativo en un área turística de Tulum, en Quintana Roo, luego de denuncias anónimas y quejas por los servicios otorgados en diferentes hoteles de la zona, incluidos dos del empresario Roberto Palazuelos.

Según el documento emitido por la dependencia gubernamental, el principal motivo era "respecto al incremento significativo en el precio de productos básicos y servicios turísticos".

No exhibían tarifas

No contaban con términos y condiciones de prestación de servicios

Inducían al pago de propina

No contaban con notas o comprobantes del servicio de hospedaje prestado

No se ofrecían precios en el menú o se exhiben en moneda extranjera y los platillos en idioma distinto al español.

Al finalizar con el operativo, se colocaron sellos en las instalaciones a consecuencia de violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Cuáles fueron los hoteles de Roberto Palazuelos que la Profeco suspendió?

El comunicado de la Profeco se detalló que uno de los hoteles del cual la dependencia suspendió las actividades fue el Villa Pescadores, propiedad de Roberto Palazuelos en Tulum.

Según la descripción del sitio turístico en su página web es que se trata de “lugar rústico, pero elegante”.

El servicio de hospedaje no es dentro de un edificio enorme con decenas de habitaciones, en cambio, se trata de cabañas y bungalows repartidos frente a las playas del Caribe.

La segunda propiedad de Palazuelos, suspendida por la Profeco fue el Diamante K, el cual tiene un concepto basado en la cultura maya, pues en los jardines se exhiben piezas arqueológicas pertenecientes a esta civilización prehispánica.

Inclusive existe una habitación donde se respetó una ruina que encontraron en el área al momento de construir.

“Nosotros cuidamos muy bien el medio ambiente, la ecología y la cultura (...) Eso se mantiene dentro de nuestro concepto de la aldea maya, es de los primeros hoteles dentro de la zona de Tulum”, explicó Roberto Palazuelos en una entrevista para el canal Badabun, publicado en YouTube.