‘Una habitación mía vale nueve de Cancún’: Así nació el imperio de hoteles de Palazuelos en Tulum

Profeco suspendió dos hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum, destino turístico en el que, ha presumido el ‘Diamante Negro’, es de los pioneros en convertir al municipio en lo que es hoy en día.

La suspensión del hotel Diamante K y otros hoteles en la zona fue los precios de su hospedaje además de que incumplían con otras regulaciones, como no exponer sus tarifas a los consumidores o inducir a los huéspedes a dejar propinas.

El hotel, que cuenta con el restaurante Casa María, fue su primer establecimiento en Tulum, en donde también tiene negocios como el restaurante Tacos Papi, que son conocidos como ‘los tacos más caros de México’.

Fueron dos los hoteles Roberto Palazuelos en los que la Profeco suspendió las actividades. (Foto: Cuartoscuro/Profeco/IAGemini)

¿Cómo nació el imperio de Roberto Palazuelos en Tulum?

Según contó el actor Roberto Palazuelos para el podcast Entre Creadores, fue de los pioneros en iniciar con el proyecto de Tulum como destino turístico, cuando no existía la infraestructura de hoy en día.

“Yo llegué a un Tulum hace 30 años. No estaba la carretera que está ahorita, era una chiquitita que, cuando tú ibas a la Playa Tulum y venía un coche del otro lado, hasta tenías que abrirte porque parecía que iba a pegar el retrovisor. Cuando llegabas, había 6, 7 mil habitantes en el pueblito. No era municipio. En aquel entonces ese territorio le pertenecía al de Cozumel”, recordó.

Palazuelos asegura que el éxito de Tulum está en que “surgió un concepto de cabañitas”, que “se fueron sofisticando” hasta llegar a tener una de las tarifas más altas, a diferencia de otros destinos turísticos que no tienen un atractivo más allá de lo común.

“Cancún no se diferencia mucho de la Riviera Maya porque son los mismos ‘hotelotes’ de muchas habitaciones grandes all inclusive (todo incluido) y demás”, expresó.

Gracias a esto, presume el ‘Diamante Negro’, “Tulum llegó a tener las tarifas más altas en el estado”, al grado que presume que son mucho más costosas que una en Cancún.

“Yo me dedico a los hoteles boutique y una habitación mía vale como si fueran ocho o nueve habitaciones de Cancún. Fue creciendo poco a poquito, no creas que fue un trabajo de la noche a la mañana”, advirtió.

Roberto Palazuelos tiene varios negocios turísticos en Tulum (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Por si fuera poco, el negocio le salió altamente rentable a Palazuelos. Según presumió, el metro cuadrado actualmente cuesta $2,700 USD (unos $49,500 MXN) el metro cuadrado, cuando a él las compró en un rango de entre $30 y $40 USD ($550 a 730 MXN en la actualidad). “Muy barata”, recalcó.

Aunque parecería riesgoso, Palazuelos presume que realizó la inversión ya que contaba con información privilegiada: “Cuando tú tienes información de algo que va a suceder, tú te puedes adelantar”, presumió.

Según comentó, él sabía que ya habían autorizado “construir una carretera, una mega carretera de Playa del Carmen a Tulum”, por lo que echó a andar sus planes.

“Yo tenía esta información 6, 7 meses antes de que arrancara y ahí fue donde me empecé a poner muy agresivo con adquirir cosas porque dije ‘ahí viene para acá’. Así como se vino de Cancún a Playa del Carmen, ahora a Tulum. Tulum va a convertirse en el próximo destino turístico de México y de Quintana Roo”, explicó.

Profeco aseguró que las tarifas de Diamante K, hotel de Roberto Palazuelos, superaban el promedio (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Fue entonces cuando aplicó una estrategia “agresiva” para adquirir la tierra. Se acercó a los ejidatarios y pescadores para comenzar con sus compras. Les dio un adelanto del 20% de lo que debían, firmó pagarés y liquidó mediante pagos mensuales.

“Me honra mucho ser un pionero de Tulum, porque es lo que soy, no nada más soy un empresario de Tulum, sino que soy un pionero porque fui de los primeros que llegó a hacer negocio ahí”, recordó.

Actualmente, los hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum también incluyen Ahau Tulum y Villa Pescadores, este último bajo el concepto de “habitaciones rústicas, pero elegantes” de acuerdo con el empresario.