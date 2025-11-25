¿Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se separaron? Mamá de Aislinn Derbez vivía en casa de asistencia

Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera estuvieron casados por 32 años, pero ya vivían separados.

La actriz de doblaje Gabriela Michel murió a los 66 años, donde 32 de ellos los compartió con el locutor Jorge Alberto Aguilera, quien reveló que, en realidad, llevaban separados un tiempo.

Después de su relación con Eugenio Derbez, Gabriela Michel inició un romance con Jorge Alberto Aguilera, reconocido productor que trabajó con Xavier López ‘Chabelo’ en su famoso programa de TV.

Sin embargo, antes del fallecimiento de la actriz de doblaje, ya estaban separados, aunque mantenían una relación muy amistosa y cordial.

¿Cuándo se separaron Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

En realidad se desconoce cuánto tiempo tenían sin ser pareja, pero la primera en confirmar esta información fue Matilde Obregón en un encuentro con medios este 24 de noviembre.

En ella, compartió que hace tiempo le hizo una entrevista al amigo de ‘Chabelo’, aunque esta todavía no salía en su canal de YouTube, en la que él le confirmó que su relación amorosa terminó.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, estaba separada de Jorge Alberto Aguilera. (Foto: Cuartoscuro/ANDI)

“Jorge Alberto Aguilera, de voz propia, me decía que ya estaba separado de la mamá de Aislinn (…) Gabriela Michel y él eran los mejores amigos, pero ya no había ninguna relación. Ella vivía por aparte y él vivía solo”, explicó la conductora.

Se conocieron en el programa XTU, donde ella era conductora. Después de eso, se veían esporádicamente en grabaciones. Tiempo después surgió el romance y se casaron cuando Aislinn Derbez era pequeña.

Desde entonces se volvieron inseparables, y aunque se encontraban en una ‘pausa amorosa’, entre ellos el cariño era mutuo.

La relación de Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel tras su separación

Este martes, la periodista Matilde Obregón publicó un fragmento de la entrevista que mencionó en la que, efectivamente, Aguilera dijo que llevaba un tiempo separado de la madre de sus hijas, Michelle y Chiara.

No mencionó un tiempo en específico, aunque aparentemente esto ocurrió en buenos términos, pues todavía se frecuentaban, salían juntos para comer y platicar y llevaban una relación de mucha cordialidad, respeto y cariño.

“En este momento no estamos juntos, pero nos vemos con mucho cariño, nos hablamos, vamos a comer y todo eso. Cambia todo (en la relación); las edades, ‘quiero hacer esto’, ‘necesito un poco de despacio’ pues adelante, sí, no pasa nada”, mencionó Aguilera.

¿Dónde vivía Gabriela Michel y a qué se dedicaba antes de morir?

De acuerdo con información compartida por el programa Sale el Sol, la actriz de doblaje Gabriela Michel vivía en la Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno, una casa de asistencia para actores y actrices de la tercera edad que pertenecen a la ANDI y la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Me platican que en esta casa puedes entrar y salir (…) se salía todos los días a caminar una o dos horas de que estaba sana”, asegura la periodista Ana María Alvarado.

Aunque ya no ejercía profesionalmente, la expareja de Eugenio Derbez quería mantenerse ocupada en cursos, para los que se compró una computadora.

“Acababa de adquirir una computadora y estaba muy feliz porque ella decía que quería aprender cosas en Internet, tomar cursos; estaba muy contenta, feliz, saludable”, agrega Alvarado.

En cuanto a Jorge Alberto Aguilera, tras la separación de Gabriela Michel vive solo; a veces lo visitan sus hijas y su nieto, que de acuerdo con la entrevista de Matilde Obregón, tiene alrededor de un año.