Eugenio Derbez reacciona a muerte de Gabriela Michel, su expareja y mamá de Aislinn: ‘Estamos muy tristes’

Eugenio Derbez lamentó la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn.

La muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, provocó diversas reacciones entre famosos que la conocieron, entre ellos Eugenio Derbez, su expareja y con el que procreó a la actriz Aislinn Derbez.

Una de las reacciones más esperadas era la de Eugenio Derbez, expareja de Gabriela Michel. Y horas después de confirmar el fallecimiento de la actriz de doblaje, Derbez lamentó lo ocurrido.

Además, Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez, también envió sus condolencias a Aislinn, quien pidió privacidad para vivir un momento tan doloroso como la muerte de su madre.

¿Qué dijo Eugenio Derbez de Gabriela Michel?

Este lunes, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acudieron a la entrega de los Premios Emmy Internacional 2025 en Nueva York, pues el productor estaba nominado por la serie Y llegaron de noche.

A su arribo, le preguntaron por el fallecimiento de Gabriela Michel, pareja de Jorge Alberto Aguilera, y aseguró que no sabía mucho de la situación, pues todavía no se daba el tiempo de conversar con su hija Aislinn.

“Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”, asegura en conversación con Televisa Espectáculos.

Gracias a sus múltiples compromisos de trabajo y a que su hija Aislinn Derbez procesaba lo ocurrido con su mamá, Eugenio todavía no hablaba bien con ella, pero se dijo triste por la situación.

“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”.

Adicionalmente, la mañana de este 25 de noviembre, el productor y protagonista de La Familia P.Luche compartió en sus redes sociales una foto de Aislinn con un breve mensaje de apoyo a su hija. “Siempre contigo. Te amo”.

Alessandra Rosaldo reacciona a muerte de Gabriela Michel

La que también compartió su tristeza y condolencias a Aislinn fue la cantante Alessandra Rosaldo, pareja de Eugenio Derbez.

En diversas ocasiones convivió con la actriz de doblaje que dio vida al personaje de ‘Samantha’ en Sex and the City y se llevaba muy bien con ella, por lo que su partida le deja una sensación de tristeza profunda.

“Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”, expresó la intérprete.

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Los primeros reportes sobre el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, fueron que la mañana del lunes sufrió un accidente doméstico. Sin embargo, Aislinn se encargó de aclarar los rumores.

Además, pidió respeto a medios de comunicación y público en general para que se le permita vivir su duelo en paz, acompañada de su familia y seres queridos.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, escribió la actriz en una historia de Instagram.

Diversas figuras del espectáculo le expresaron sus condolencias y lamentaron la muerte de su mamá, reconocida por dar voz a diversos personajes, como la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, además de participar en películas como La Mansión Embrujada y series como Esposas desesperadas y Hannah Montana.