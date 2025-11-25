(VIDEO) ‘¡Desembarque ahorita!’ ¿Por qué bajaron de un avión al cantante ‘Puma’ Rodríguez’?

El cantante ‘Puma’ Rodríguez tuvo un pleito en un avión. (Foto: Cuartoscuro.com / Shutterstock).

Al igual que Julio Preciado y su pleito con Volaris, esta vez el cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez enfrentó un momento de tensión con empleados de American Airlines: fue bajado de un avión en Quito, Ecuador.

El cantante venezolano de temas como ‘Agárrense de las manos’ y ‘Dueño de nada’ está en su gira de despedida Gracias Tour y dio un concierto en el Quórum Paseo San Francisco de Quito; se dirigía a Miami (Estados Unidos), donde vive, pero tuvo que desembarcar en medio de un escándalo.

El cantante venezolano José Luis 'El Puma' Rodríguez está en su gira de despedida. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

La discusión de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en un avión

El episodio fue grabado por un pasajero del avión y difundido por el programa Al Rojo Vivo (Telemundo), luego de lo cual se viralizó en redes sociales.

En el clip se observa al músico de pie, explicando a los pasajeros la situación y grabando con su celular: “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida...”.

En ese momento llega el capitán y le grita: “¡Desembarque de mi avión ahorita! No puede hacer esta filmación. Usted estaba muy (inaudible) con nuestros tripulantes. ¡No puede hacer esto!”. Tras esa indicación, Rodríguez recogió su equipaje y se dirigió a la salida del avión.

Esto sabemos de la discusión de ‘Puma’ Rodríguez con un tripulante

De acuerdo con Al Rojo Vivo, ‘El Puma’ les dijo en entrevista que un miembro de la tripulación lo trató mal y tuvieron un “encontronazo”. Aunque se disculpó varias veces, el empleado fue a hablar con el capitán.

La persona que filmó el video agregó al programa que el cantante supuestamente puso su equipaje incorrectamente y eso causó un pleito con los tripulantes.

En tanto, Beatriz Parga, exmánager de ‘El Puma’, agregó a Telemundo Noticias que el pasajero que estaba al lado del cantante se enojó por su maletín— en el cual carga sus medicamentos, imprescindibles tras su doble trasplante de pulmón— y se quejó con la tripulación.

‘El Puma’ padecía fibrosis pulmonar desde 2000 y en 2017 recibió un trasplante de ambos pulmones, “único procedimiento que podía garantizar una recuperación”, según un comunicado que difundió su familia en ese entonces y fue citado por la BBC.

José Luis 'El Puma' Rodríguez tuvo un trasplante doble pulmonar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

José Luis Rodríguez permaneció en Quito tras el incidente, donde buscaba coordinar su regreso a Miami.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial de American Airlines sobre los motivos precisos que llevaron al capitán a tomar la decisión de expulsar al cantante del avión.