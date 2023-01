Briella, cantante venezolana, acusó a Shakira de plagio en su colaboración con Bizarrap

La cantante venezolana Briella recurrió a sus redes sociales para preguntarle a sus seguidores sobre el parecido que encontró entre su sencillo ‘Solo tú’ con la nueva canción en la que la colombiana Shakira colaboró con Bizarrap en la ‘BZRP Music Session #53′ que a pocas horas se su estreno ya superó las 39 millones de reproducciones en YouTube.

De acuerdo con la versión de la artista, quien señaló a la intérprete por plagio, el tema de su autoría fue lanzado hace seis meses, en junio del 2022. Briella asegura que el estribillo es la parte que tendría similitudes en la tonalidad.

“¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción ‘Solo tú’? estoy que no me lo creo”, escribió en Twitter ante los comentarios, algunos apoyando su postura y otros preguntándole quién era.

También se les parece la sesión de Shakira a mi canción “Solo tú”?? 🥺 estoy que no me lo creo — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Posteriormente recurrió a Instagram para publicar un video en donde aparecen ambas canciones. “Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shock, no sé qué hacer”, comentó.

“De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción ‘Solo tú’ para hacer el Bizarrap sesión, quiero que la escuchen ustedes mismos”, apuntó. También escribió que gracias a Shakira es que se animó a ser cantante y compositora.

Las opiniones sobre el supuesto plagio de Shakira

Entre los comentarios se encontraron opiniones divididas, pues algunos usuarios le dijeron que se asesorara legalmente antes de dar cualquier paso, mientras otros le recriminaron que no era conocida ni en su país.

“Me encantó tu canción y si se parece bastante, pero creo que para que sea considerado un plagio tienen que haber 6 o 7 compases continuos”, “asesórate con Piqué”, “no se inspiraron, porque no saben ni quién eres, sigue trabajando”, “te van a demandar por difamación porque solo el aullido es lo que se parece”, “hacer esa tonada no es nada del otro mundo y no puedes apropiarte de algo tan básico” o “yo te diría que si la tienes registrada cobres lo que te corresponde”, fueron algunos de ellos.