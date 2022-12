Acusan a Ángela Aguilar de plagiar a Adele en su sencillo ‘Qué agonía’

No hace mucho la cantante Ángela Aguilar fue criticada en redes sociales tras el triunfo de la selección de Argentina en la pasada Copa del Mundo realizada en Qatar, pero ahora la exponente de regional mexicano ha generado polémica tras la comparación de su nuevo sencillo ‘Qué agonía’ con uno de los mayores éxitos de Adele.

El usuario de TikTok @siniestrodanielhe se percató de que había similitudes entre el tema que la hija de Pepe Aguilar canta con Yuridia con ‘Rolling in the Deep’, de la británica. Específicamente la acusó de plagio al referirse al coro.

El video ya superó las 4.4 millones de visualizaciones y dividió opiniones entre los que encuentran el parecido sin importar el género o el idioma con los que consideran que es distinta.

Destacan comentarios que aseguran que todo es por la técnica. “Más bien la cantan con la misma técnica que está usando Adele. Porque creo que la música no es igual” y “la técnica vocal es muy parecida, pero nada que ver con los acordes”, se lee.

Otros refirieron que “sí dan un aire parecido, pero los acordes no me cuadran para decir que hay plagio”, “con razón se me hacía conocida la canción”, “me sonaba la tonada, pero no daba hasta ahorita y sí es cierto” y “solo se parecen en un 25%”, haciendo referencia a su posteo con el campeonato de la albiceleste.

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar al apoyar a Argentina en Qatar 2022?

La integrante de la dinastía Aguilar fue una de las figuras públicas que festejaron la obtención de la tercera estrella de ‘la scaloneta’, por lo que publicó una fotografía vestida con los colores azul y blanco junto al mensaje:

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa; hoy, todos somos más celestes que el cielo”, lo que no pasó desapercibido.

Poco después Pepe Aguilar salió en su defensa durante una transmisión en vivo en la que afirmó que su abuela materna es originaria del país sudamericano.

“La mamá de Ángela es 50 por ciento argentina, la abuelita de Ángela es cien por ciento argentina… a mí me gustaría saber si todos los patriotas que se rasgaron las vestiduras, porque dijo es que 25 por ciento argentina, y que no era mexicana (...) a toda esa bola de güeyes, les doy clases de México a todos ellos”.